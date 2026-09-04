Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» выяснил, как меняются вопросы школьников к «Алисе» в умных колонках от первого класса к одиннадцатому

«Яндекс» изучил, какие слова и понятия школьники просят объяснить «Алису» в «Яндекс Станциях». Анализ построен на обезличенных голосовых запросах на умных колонках «Яндекса», начинающихся со слов «что такое», за последний год. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Списки характерных вопросов заметно меняются от класса к классу: у учеников 1–4 классов это слова из игр, сказок и окружающего мира, в 5–8 классах в топе базовые учебные термины — от морфемы до фотосинтеза, а в 9–11 классах половину характерных запросов составляют понятия общественной жизни, пришедшие из уроков обществознания, литературы и географии, от нигилизма до суверенитета.

В 1–4 классах характерные вопросы мальчиков связаны с играми, сказками и окружающим миром: игровая присказка «чурики-чурики, я в домике», игра Geometry Dash, малая поганка — водоплавающая птица, кремль и кичка — старинный головной убор, который встречается в «Сказке о рыбаке и рыбке» Пушкина. У девочек того же возраста все пять характерных вопросов относятся к русскому языку: части речи, предлоги, орфограммы, члены предложения, заголовок.

К 5–8 классам списки мальчиков и девочек сближаются: и в том, и в другом это учебные термины. У мальчиков — морфема, конспект, морфологический анализ слова, корень уравнения, литосфера. У девочек — фотосинтез, аллегория, морфологический разбор, натуральное число и та же морфема. Это единственное слово, которое вошло в характерные вопросы обеих групп.

В 9-11 классах словарь вопросов меняется еще раз — вместе с самой программой. Половина характерных запросов девятиклассников и старше — понятия общественной жизни и мировоззрения: нигилизм, шовинизм, суверенитет, урбанизация, амнистия. Все они приходят к подростку со школьных уроков: нигилизм — из «Отцов и детей» на литературе, суверенитет и амнистия — из обществознания, урбанизация — из географии. Рядом — экзаменационная лексика: парцелляция, метафора, фразеологизм, конвекция. Так к выпускным классам учеба сама выводит ребенка на взрослые темы, а уточнять их значение он идет к «Алисе».

ya1.jpg

Яндекс

Методология

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

Исследование построено на обезличенных запросах школьников к «Алисе» на умных колонках «Яндекса» за год — с августа 2025 г. по июль 2026 г. Учитывались голосовые запросы, начинающиеся со слов «что такое». К классу — 1–4, 5–8 или 9–11 — относили пользователей, которые сами упоминали свой класс в репликах. Одинаковый вопрос от одного пользователя в течение дня учитывался один раз.

В списки вошли вопросы, которые группа задает как минимум вдвое чаще, чем все люди в среднем. Такие списки показывают, чем группа отличается от остальных, а не какие вопросы школьники задают чаще всего. Данные обезличены, отдельные пользователи не идентифицируются.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

В России ужесточились требования к криптозащите госсистем. За безопасностью виртуальных сред и облаков сред проследит ФСБ

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Хакеры крадут криптовалюту через расширения браузера Chrome. Россияне тоже в опасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще