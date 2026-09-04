Всегда под рукой: цифровую гигиену чаще проводят для смартфонов, чем для ПК

Цифровые привычки пользователей различаются в зависимости от типа устройства. Согласно глобальному опросу «Лаборатории Касперского», люди уделяют больше внимания цифровой гигиене и защите смартфонов, нежели компьютеров. Причина кроется в разных сценариях использования гаджетов. Эксперты предупреждают: из‑за такого избирательного подхода растет риск столкнуться с киберугрозами. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос «Цифровая жизнь: тренды, риски, возможности» был проведен внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в марте 2026 г. В нем приняли участие 7200 респондентов из 18 стран, включая Россию.

Цифровая гигиена. Пользователи, как правило, активнее следят за состоянием своих смартфонов, чем компьютеров. Регулярно обновляют операционную систему и приложения на телефоне 77% опрошенных, а на ПК — 53%. Разбирают и удаляют лишние фотографии и видео — 72% против 49%, а неиспользуемые программы — 73% против 47%. Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что наводить порядок на компьютерах тоже необходимо, например, чтобы избежать замедления работы ПК и утечек важной информации.

Безопасность устройств. Базовые меры кибербезопасности соблюдаются реже правил цифровой гигиены — причем это не сильно зависит от типа устройства. Регулярно меняют пароли на смартфонах только 33% пользователей, а на ПК — 31%. Создают резервные копии важных данных 29% и 28% соответственно, следят за разрешениями приложений и настройками конфиденциальности — 20% и 16% опрошенных. Эксперты отмечают, что этими простыми правилами не стоит пренебрегать — они помогают в том числе обезопасить личные и финансовые данные.

Разные сценарии использования. Различия в заботе о смартфонах и ПК связаны с целями применения устройств. Смартфоны в первую очередь служат для съемки фото и видео, общения и просмотра контента. Так, более половины владельцев (58%) используют мобильные устройства как основное устройство для выхода в интернет. При этом у смартфонов ограничен объем памяти, поэтому их чаще чистят от лишних файлов и программ. Однако компьютеры тоже решают важные задачи — для многих это основной инструмент для работы. При этом для значительной части людей в возрасте 61 года и старше (58%) ПК является главным устройством для выхода в интернет.

«Сегодня на любом устройстве, будь то компьютер или смартфон, хранится огромный массив личных данных: от паролей, фотографий и переписок до рабочих документов и реквизитов банковских карт. Все это как раз и представляет интерес для мошенников. Риски столкнуться с утечками данных существенно возрастают, если пренебрегать основными правилами цифровой гигиены. И, к сожалению, это происходит достаточно часто: например, регулярно чистят свои устройства только около 40% пользователей. Поэтому не забывайте удалять неиспользуемые аккаунты, делать резервные копии, проверять выданные доступы приложений к данным устройства. А защитные решения, например «Лаборатории Касперского», помогают в том, чтобы автоматизировать такие проверки на смартфонах и компьютерах, проводить их на регулярной основе и подсвечивать возможные утечки», — сказала Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Чтобы снизить риски в цифровом пространстве, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям:

раз в месяц или квартал проверять свои устройства и аккаунты на наличие обновлений, а также менять пароли и чистить лишние файлы — для этого можно настроить автоматические напоминания в календаре;

регулярно проверять и удалять старые аккаунты, которыми вы не пользуетесь, а также данные привязанных к ним карт. Чтобы не забывать свои логины и пароли, а также платежную информацию, можно воспользоваться специальными менеджерами паролей;

настроить резервное копирование важных файлов. Копии следует хранить на съемных носителях или в облачном хранилище в зашифрованном виде. Также решение поможет обезопасить устройства от вредоносных программ и защитить конфиденциальные данные;

повышать уровень знаний в области кибербезопасности.