Во Владивостоке открылся кампус «Школы 21»

Школа цифровых технологий от Сбербанка «Школа 21» запущена во Владивостоке в рамках ВЭФ. Проект реализован Сбербанком в партнерстве с Правительством Приморского края и ДВФУ. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Каждый житель региона старше 18 лет теперь может бесплатно освоить востребованные цифровые навыки и профессию, а также уже во время обучения получить практический опыт решения бизнес-задач. Проект поможет Дальнему Востоку готовить высококвалифицированных инженеров для цифровой экономики региона. Кампус открылся в год 185-летия Сбербанка.

На церемонии открытия кампуса представили два новых направления основного обучения — «ИИ-инженер» и «Технологический предприниматель». Они доступны участникам во всех кампусах «Школы 21» в стране.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Дальний Восток сегодня становится одной из ключевых площадок технологического развития страны. Появление “Школы 21” в Приморском крае — это инвестиция в развитие специалистов, которые будут создавать новую экономику региона. Самое важное в “Школе 21” — здесь нет входного барьера. Имеет значение только готовность учиться и двигаться вперед. Именно такие люди и будут определять технологическое развитие страны — те, кто способен постоянно осваивать новое. “Школа 21” — это один из инструментов, который позволяет быстро распространять самые современные технологические знания по всей стране. Мы сами создаем многие из этих технологий и понимаем, как быстро меняется мир. Поэтому все новое, что появляется у нас, мы стремимся как можно быстрее передать тем, кому предстоит применять эти решения в бизнесе, государственном управлении и других сферах».

В кампусе «Школы 21» уже стартовал первый отборочный интенсив — «бассейн». Заявки на обучение подали 357 человек. Это люди с самым разным опытом и профессиями, жители Владивостока, Уссурийска, Артема и Находки. Следующий отборочный «бассейн» стартует 19 октября.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Открытие такого пространства — это шаг в технологическом прорыве, о котором говорил наш Президент на Восточном экономическом форуме. Причем это конкретные шаги, которые делаются в современных ИT-технологиях, промышленности, логистике, строительстве, сельском хозяйстве — все, чем прирастает экономика Приморья. Мир динамично развивается, все больше используется искусственный интеллект, и те программы, которые может освоить каждый, будут полезны в жизни и помогут увереннее чувствовать себя в современном мире. Искренне благодарен Герману Оскаровичу за решение включить наш край в этот проект. Важно, что открытая сегодня “Школа 21” сочетается с теми возможностями, которые представлены на Русском острове. Уверен, что обучение в “Школе 21” обогатит знаниями и позволит внести свой вклад в экономику Приморского края».

Борис Коробец, ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ): «Когда-то библиотека собирала знания на полках. Сегодня знания соединяются в цифровые сети. И символично, что “Школа 21” открывается именно здесь — в пространстве, которое объединяет традицию знаний и технологии будущего. Я уверен, что оно будет одним из любимых мест креативной и целеустремленной молодежи».

Эмиль Иванов, участник отборочного бассейна «Школы 21» во Владивостоке: «Я уже однажды пробовал учиться в “Школе 21” — несколько лет назад проходил интенсив в Казани, но тогда не смог его закончить. При этом сама идея осталась со мной: мне хотелось развиваться дальше и попробовать себя в создании продуктов, поэтому, когда появилась возможность вернуться в “Школу 21” уже во Владивостоке, я решил попробовать снова. Мне очень нравится формат обучения: когда ты находишься среди единомышленников, это дает сильный заряд мотивации и помогает не опускать руки — вместе двигаться гораздо легче и быстрее, чем в одиночку».

Никита Решетнев, участник отборочного бассейна «Школы 21» во Владивостоке: «Я всегда интересовался дополнительным образованием. Для меня это прежде всего возможность получить новые практические навыки и понять, как применять современные технологии в рабочих задачах. Я не планирую менять профессию — наоборот, хочу использовать полученные знания там, где уже работаю, чтобы улучшать процессы и находить новые решения».

Депалладио Йоханна, участница отборочного бассейна «Школы 21» во Владивостоке: «У меня уже был опыт в ИT-проектном менеджменте, но я понимала, что мне не хватает технических навыков. Когда работаешь с разработчиками, гораздо увереннее себя чувствуешь, если понимаешь, как устроен процесс изнутри и можешь говорить с командой на одном языке. Поэтому я решила попробовать себя в “Школе 21”. Здесь нужно действительно много времени и сил: большой объем заданий, жесткие дедлайны. Большую роль играет формат “равный равному”: участники постоянно общаются, помогают друг другу и вместе ищут решения. Причем рядом могут оказаться люди с совершенно разным опытом, и у каждого есть чему научиться. “Школа 21” — это возможность получить практические навыки, которые помогут мне лучше работать с IT-командами и в будущем создавать собственные продукты».

С появлением «Школы 21» во Владивостоке изменился не только цифровый образовательный ландшафт, но и городская среда. Территория вокруг кампуса полностью преобразилась, стала более удобной и функциональной. Здесь появились новые пешеходные маршруты, амфитеатр с видом на Амурский залив, места для отдыха и занятий спортом.

Кампус «Школы 21» во Владивостоке расположен в здании научной библиотеки Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) по адресу: ул. Алеутская, 65б. Пространство рассчитано на 100 рабочих мест, также предусмотрены функциональные зоны для обучения, проектной деятельности и развития профессионального сообщества. Кампус работает круглосуточно 365 дней в году.