В restore: открыто раннее бронирование iPhone 18 Pro Max 256 ГБ в темно-вишневом цвете по специальной гарантированной цене

Сеть restore: объявила о старте раннего бронирования флагманского смартфона Apple iPhone 18 Pro Max 256 ГБ по специальной гарантированной цене. Оформить заявку можно онлайн на сайте re-store.ru. Количество броней ограничено — всего 100. Старт продаж и выдача устройств в порядке приоритета по итогам предоплаты ожидается в третьей декаде сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Первыми получить смартфон после официального старта продаж смогут те, кто раньше других оформит заявку на сайте бренда. Для раннего бронирования выделено всего 100 смартфонов, условие — 100% предоплата.

Раннее бронирование доступно только онлайн: на сайте re-store.ru и в приложении бренда. После старта продаж в конце сентября 2026 г. iPhone 18 Pro Max и другие новинки из линейки Apple появятся в розничных магазинах restore:, где их можно будет протестировать и получить консультацию специалистов.

Специальная гарантированная цена действует только пять дней: с 4 по 8 сентября 2026 г. Стоимость iPhone 18 Pro Max eSIM 256 ГБ на период раннего бронирования составляет 199 990 руб. На старте продаж акционная цена на данную модель действовать не будет. Раннее бронирование действует только с опцией доставки.

«restore: всегда ориентируется на желание покупателей стать первыми обладателями новинок Apple. Интерес к новым iPhone по-прежнему очень высок, и в этом году мы специально настроили все бизнес-процессы так, чтобы обеспечить клиентам максимально быстрый доступ к новинке на специальных условиях: по выгодной цене, которая действует всего пять дней. Для раннего бронирования выбрана одна из популярных конфигураций — iPhone 18 Pro Max, eSIM, 256 ГБ. При этом мы сохраняем весь наш сервис и гарантии премиального ритейлера. Планка, как всегда, высокая, и именно это выделяет restore: на рынке электроники и за это нас ценят лояльные покупатели», — сказал глава дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group (restore:, Galaxystore) Роман Роменский.

По прогнозам сети iPhone 18 Pro Max получит обновленный дизайн с алюминиевым корпусом и уменьшенными рамками. Модуль основной камеры расположится вертикально и будет включать три сенсора: основной 48 МП, сверхширокоугольный 48 МПЫ и телефото с 10-кратным оптическим зумом. Экран 6,9-дюймовый Super Retina XDR LTPO с частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 2500 нит. В основе устройства будет новый процессор Apple A20 Pro, обеспечивающий значительный прирост производительности и энергоэффективности, а также поддержку продвинутых функций искусственного интеллекта. Емкость аккумулятора будет увеличена, что станет гарантией автономной работы до двух дней.