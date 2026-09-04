В Новгородском государственном университете открылся Центр киберучений Ampire

В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на площадке НовГУ ИНТЦ «Валдай» открылся Центр киберучений Ampire. Проект реализован совместно НовГУ, «Перспективным мониторингом» (входит в ГК «ИнфоТеКС») и «Софтлайн Решениями». Об этом CNews сообщили представители «Перспективного мониторинга».

Киберполигон Ampire появился в НовГУ в 2024 г. На его базе проводится практическая подготовка студентов и специалистов: участники отрабатывают обнаружение, анализ и устранение последствий компьютерных атак в условиях, приближенных к реальным. Теперь для занятий создано полноценное учебное пространство на площадке Центра подготовки кадров в сфере информационных технологий «Школа 21», в компьютерном классе почти на 200 мест.

«Киберполигон мы используем при обучении студентов Политехнического колледжа, направления „Сетевое и системное администрирование“, —сказала старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем НовГУ Лариса Цымбалюк. — А также в Политехническом институте, для направлений "Радиоэлектроника“ и "Информатика и вычислительная техника“. В этом году на последнем направлении открывается профиль "Безопасность информационных систем“, куда набрали уже более 30 человек. Киберполигон позволяет во время обучения отработать на практике многие процессы, с которыми студенты столкнутся, когда выйдут на работу. Применять его можно в разных учебных дисциплинах, так как он позволяет решать самые разнообразные задачи».

«Для нас очень важно обеспечение безопасности информационных ресурсов, которые используют органы власти, а также иные органы и организации, — сказал заместитель министра цифрового развития Новгородской области Владимир Карпунин. — Наш регион до недавнего времени не имел возможности обеспечивать реализацию многих практических задач в этой сфере. Теперь у нас появился свой киберполигон, открытия которого мы ждали несколько лет».

«Сегодня практическая подготовка специалистов по информационной безопасности должна быть не отдельным элементом образовательной программы, а частью непрерывной системы подготовки — от первых шагов в профессии до повышения квалификации действующих специалистов. Киберполигон дает возможность выстроить такую систему: безопасно моделировать реальные сценарии атак, отрабатывать командное взаимодействие и проверять навыки в условиях, максимально приближенных к рабочим. Киберполигон Ampire используется более чем в 40 учебных заведениях, включая организации среднего профессионального образования. Одиннадцать вузов развивают на его базе полноценные центры киберучений. Для нас важно, что НовГУ не только использует Ampire в образовательном процессе, но и участвует в развитии самого подхода к практической подготовке: университет стал площадкой для тестирования нового формата нашего киберполигона Red Team Labs. Такой опыт позволяет учитывать реальные образовательные задачи и вместе с вузами развивать инструменты, которые будут востребованы как в обучении будущих специалистов, так и в подготовке действующих команд», — сказал Иван Бугай, руководитель направления по работе с ключевыми заказчиками «Перспективного мониторинга».

«Данный проект имеет региональное значение и реализован в соответствии со стратегией ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей, а также в рамках национальной программы "Цифровая экономика". На базе программно-аппаратного комплекса Ampire от российского вендора "Перспективный мониторинг" мы запустили уже несколько Центров киберучений в разных регионах. По итогам данного проекта университет получил лабораторию для отработки студентами колледжа и вуза навыков мониторинга и реагирования на киберинциденты. Навыки, формируемые в процессе обучения на Ampire, представляют для ИБ-специалистов (SOC-аналитиков, инженеров по реагированию) ключевые компетенции. Они необходимы для своевременного обнаружения и устранения угроз в ИТ-инфраструктуре предприятий региона», — сказала Ольга Славинская, руководитель направления развития проектов по построению центров киберучений компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).