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Цифровой комфорт на отдыхе: «МегаФон» прокачал связь в санатории «Малые соли»

В старейшем санатории Ярославской области появилась устойчивая голосовая связь VoLTE и мобильный интернет со скоростью до 40 Мбит/с. Современные технологии пришли благодаря строительству новой базовой станции «МегаФона», которая охватила территорию санатория «Малые соли» и деревни Смирново, расположенной по соседству. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора использовали оборудование, работающее в низком и среднем диапазонах LTE. Такое техническое решение обеспечивает расширение территории действия устойчивого сигнала связи и увеличивает скорость передачи данных. Теперь отдыхающие в санатории могут проходить процедуры с использованием лечебной минеральной воды, проводить время на свежем воздухе и оставаться на связи с близкими и медперсоналом.

На берегу реки Солоница, среди сосен и елей, всего в 45 километрах от Ярославля расположился санаторий «Малые Соли»- многопрофильная здравница, с комфортными условиями для отдыха. Cогласно обезличенным данным оператора, поправить здоровье и восстановить силы едут не только жители соседних областей — Московской, Костромской и Ивановской, но и гости из более отдаленных территорий. Посетители прибывают из Архангельской, Вологодской и Кировской областей и других регионов.

«Санаторий "Малые Соли" — это популярное место отдыха и реабилитации не только для жителей Ярославской области, но и для гостей из соседних регионов. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, однако оставаться на связи с близкими и иметь доступ к рабочим вопросам по-прежнему важно. Мы провели масштабные работы по увеличению зоны покрытия и улучшению качества связи в этой локации, чтобы наши абоненты чувствовали себя максимально комфортно во время санаторно-курортного лечения», — сказал директор «МегаФона» в Ярославской области Сергей Тимонин.

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Наличие качественного интернета в смартфоне становится важным аргументом при выборе места для отдыха и лечения, особенно для тех, кто привык к цифровым сервисам и не готов отказываться от них даже в период восстановления здоровья.

Цифровые улучшения также затронули деревню Смирново, расположенную недалеко от санатория. Запуск телеком-оборудования обеспечил жителям скорость мобильного интернета до 40 Мбит/с. Теперь у селян появилось больше возможностей при использовании всех цифровых сервисов, подключении к платформам удаленной работы и учебы, стало удобнее общаться с друзьями и близкими, а серфинг в сети также стал намного комфортнее.

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