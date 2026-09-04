Ticketland и «ЮKassa» посчитали, сколько россияне тратили на летние развлечения

Летний сезон в этом году прошел без стремительного роста сегмента: об этом говорят данные аналитиков* билетного сервиса Ticketland и платежного сервиса «ЮKassa» финтех-компании «ЮMoney». Количество концертов и фестивалей осталось на уровне 2025 г., число покупок также не изменилось. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Наряду с этим, аналитики «ЮKassa» отметили рост среднего чека — он увеличился на 8% и составил 2,62 тыс. руб. По данным Ticketland, средняя стоимость билета на концерт выросла также на 8% (2,86 тыс. руб.), а на фестивали не изменилась год к году.

Как отмечают в «ЮKassa», на 7% вырос также оборот билетных касс, при этом число покупок не изменилось. По мнению экспертов сервиса, ключевую роль сыграл сезонный фактор: в период отпусков аудитория охотнее инвестирует в качественный досуг. Одновременно в афишах появилось больше премиальных событий — масштабных опен-эйров и крупных гастрольных туров. Свой вклад в динамику оборота билетных касс внесло и активное внедрение динамического ценообразования.

Дополнительно средний чек поддержали пакетные предложения и комбо-тарифы, которые прочно закрепились на рынке. Зрители всё чаще выбирают билеты с включённым мерчем, напитками, аудиогидом или доступом за кулисы. Такой формат удобен гостям и делает экономику летних мероприятий более устойчивой.

В топ концертов по количество проданных билетов, по версии Ticketland, вошли стадионные концерты Леонида Агутина, групп «Руки Вверх!» и «Звери», Басты и «Ленинграда». Среди летних фестивалей больше всего билетов россияне купили на «Дикую мяту», «Бессонницу», «Сказку-12: Гармония», Motherland, а также Signal.

*Для анализа был взят период с 1 мая по 10 августа 2026 г. к аналогичному периоду 2025 г.