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Среди российских компаний растет спрос на ИИ‑агентов для защиты инфраструктуры

Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) опубликовала отчет об угрозах и методах защиты в облачных и гибридных средах за первое полугодие 2026 г. Аналитики выяснили, что более 15 тыс. компаний уже используют в публичных облаках сервисы безопасности с использованием ИИ. Они позволяют выявлять и блокировать угрозы в реальном времени и устранять общемировые критические уязвимости. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

В 2026 г. злоумышленники значительно изменили методы атак с применением искусственного интеллекта. Если раньше основным инструментом проникновения были украденные пароли, то теперь хакеры все чаще эксплуатируют уязвимости в публичных приложениях. Например, в российских облачных инфраструктурах в 2026 г. зафиксированы попытки эксплуатации общемировой критической уязвимости React2Shell, а также уязвимостей ядра Linux, известных как Copy Fail и Dirty Frag.

Изменение в атаках повлекло за собой и изменение в методах защиты. Компании не успевают закрывать все найденные уязвимости, поэтому используют агентов для их мгновенной приоритезации. Критические уязвимости агент устраняет совместно с человеком. Также ИИ-помощники все чаще берут на себя триаж алертов, разбор инцидентов и первичные расследования.

«В 2026 г. атаки становятся быстрее, в результате чего традиционные методы защиты не всегда справляются с масштабом и скоростью современных кибератак. Это требует от компаний новой степени автоматизации и проактивной защиты. Сегодня искусственный интеллект играет ключевую роль и в атаках, и в обороне. Корпоративные сервисы безопасности сегодня как минимум должны использовать поведенческие детекторы, объединенную телеметрию и ИИ‑агентов», — сказал Евгений Сидоров, директор по безопасности Yandex Cloud.

Формирующийся тренд c искусственным интеллектом оказывает влияние на все типы ИТ‑инфраструктур — включая традиционные локальные (on‑premises) и гибридные. При этом заметно сместились и целевые отрасли: если в первой половине 2025 г. 35% атак приходились на ИT‑компании, то к середине 2026 г. лидером стал ритейл (39%), на втором месте — производственные компании (29%), а ИT‑сектор опустился на третье место (20%), что отражает рост зрелости его защиты.

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