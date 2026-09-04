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«Сегежа Групп» разработала отечественную альтернативу зарубежным системам технического зрения

В Вологодской области на площадке «Сокольский ДОК» в цехе по производству CLТ (перекрестно склеенные деревянные панели) внедрили собственную систему технического зрения, разработанную «Сегежа Цифровые Решения» (входит в «Сегежа Групп»). Она автоматически распознаёт ориентацию годовых колец и управляет переворотным устройством строгального станка в режиме реального времени. Об этом CNews сообщил представитель «Сегежа Групп».

Стоимость интеграции готовых промышленных систем сегодня остаётся высокой, а их закрытость не позволяет гибко адаптировать оборудование под реальные задачи цеха. В условиях санкций поддержка зарубежных производителей фактически недоступна: нет оперативной поставки комплектующих и выездного сервиса. Попытка быстро заменить вышедший из строя модуль оборачивается многомесячным ожиданием. В случае поломки линия встаёт — и предприятие теряет миллионы рублей на простое.

Именно поэтому в «Сегежа Групп» создали собственную систему. Разработчики построили решение, которое не только превзошло использовавшееся ранее оборудование по точности, но и в разы сократило стоимость владения за счёт открытых платформ и собственной экспертизы. Теперь его обслуживают и модернизируют самостоятельно. Это не просто замена прибора — это снятие критической зависимости от внешнего вендора, которая стала одним из главных операционных рисков для производства.

В основе решения — машинное зрение. Промышленная камера с поляризационной оптикой и подсветкой, адаптированная к условиям цеха в виде пыли, перепадов освещения и влажности, монтируется на конвейере. Нейросетевая модель, обученная на массиве реальных снимков тангенциального распила, сканирует поверхность каждой доски и определяет, какой стороной заготовка должна войти в строгальный станок. Аппаратная платформа реализована на общедоступном микрокомпьютере и осуществляет обработку кадра за доли секунды непосредственно у станка. Команда на переворот передаётся на кантователь по промышленному протоколу, и доска разворачивается автоматически — без участия оператора.

Встроенный механизм контроля исключает ошибочные действия: если система не распознаёт доску с достаточной уверенностью, например, из-за загрязнения или нестандартной текстуры, она не подаёт команду на переворот и сигнализирует оператору о необходимости визуальной проверки. При этом оператор подключается только в таких случаях — в остальном решение работает полностью автономно.

Интеграция с существующим оборудованием реализована по принципу «интеллектуального датчика»: камера подключается к контроллеру станка по промышленному протоколу, получает от него триггер, обрабатывает кадр и записывает в память контроллера готовую команду. После обучения и ОПИ на линии бесшовная интеграция занимает 1–2 дня, не требует существенной доработки кода станка и работает как внешняя надстройка.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Безопасность данных обеспечена на уровне промышленной сети предприятия: она полностью изолирована от внешних контуров и защищена в соответствии с корпоративными стандартами. Все изображения обрабатываются локально, в сеть передаются только управляющие команды. Решение не создаёт новых уязвимостей и работает под надёжной защитой существующей инфраструктуры.

По итогам опытно-промышленных испытаний на потоке более чем из 50 тыс. досок точность распознавания достигла 98%. Система ведёт учёт всех обработанных заготовок, фиксирует количество переворотов, процент распознавания и ошибки, что позволяет анализировать эффективность линии и своевременно корректировать настройки.

Прогнозируемый срок окупаемости разработки составляет около 6 месяцев. Экономическая эффективность достигается за счёт сокращения брака благодаря правильной ориентации каждой доски, снижения простоев линии вследствие отказа от импортного оборудования и высвобождения персонала от монотонной физической работы, что позволяет более оптимально использовать трудовые ресурсы.

«В ближайшее время планируем расширение функциональности продукта. Прорабатываем возможное внедрение линейного сканирования для обработки непрерывного потока пиломатериалов, а также распознавание дефектов, таких как сучки, трещины и смоляные кармашки, на поверхности и внутри материала. Это позволит перейти от простой задачи ориентации доски к комплексной системе контроля качества, работающей на том же самом программном стеке. В дальнейшем не исключаем перспективу масштабирования решения и на другие мощности внутри холдинга. При более отдаленном горизонте планирования возможны и партнерские проекты с лесопромышленниками как из России, так и из дружественных государств», – сказал Максим Королев, генеральный директор «Сегежа Цифровые Решения».

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