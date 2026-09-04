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«RWB Медиа» открывает возможности для продвижения товаров на Wildberries в Таджикистане

«RWB Медиа» представила локализованный кабинет продвижения на Wildberries в Таджикистане. С его запуском продавцы из этой страны получают доступ к инструментам, которые помогают повышать видимость карточек товаров на маркетплейсе и привлекать дополнительный трафик. Все процессы — от настройки до аналитики — собраны в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Сегодня инструменты продвижения «RWB Медиа» помимо России работают в шести странах: Армении, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Интерфейсы кабинетов WB Продвижение адаптированы под локальные рынки, при этом для всех стран присутствия доступен единый набор инструментов.

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Продвижение на Wildberries работает по моделям оплаты за клики (CPC) или за показы (CPM). Базовая модель — CPC, при которой продавец платит только за клики, а система подбирает релевантные ключевые запросы, чтобы привлекать целевой трафик.

«RWB Медиа продолжает развивать международное направление: в странах присутствия Wildberries мы последовательно реализуем стратегию расширения доступа к инструментам продвижения на маркетплейсе, открывая продавцам новые возможности для роста и развития бизнеса», — отметила коммерческий директор платформы продвижения «RWB Медиа» Виктория Курчанова.

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