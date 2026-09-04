Paygine открыла прием цифровых рублей для всех мерчантов

Финтех-компания Paygine добавила поддержку цифрового рубля в платежную форму эквайринг-продукта Method. Теперь торгово-сервисные предприятия, подключенные к Method, могут принимать оплату от покупателей с помощью новой формы денег без отдельных интеграций. Об этом CNews сообщили представители Paygine.

Прием цифровых рублей стал еще одним способом оплаты на той же платежной форме Method, где уже доступны СБП, рассрочка и карты банков. Для покупателя платежный сценарий остается прежним: он выбирает оплату цифровым рублем на платежной форме Method, подтверждает операцию в приложении своего банка. Для бизнеса подключение не требует нового оборудования и доработок кассового ПО — метод оплаты активируется в существующей интеграции.

«При разработке продукта мы закладывали логику для расширения линейки способов оплаты, которые будут доступны для мерчанта и его клиента в будущем. Цифровой рубль проверку на эту логику прошел», — сказал Артем Журавлев, директор продукта Method финтех-компании Paygine.

С 1 сентября 2026 г. цифровой рубль перешел из пилотного режима в массовое обращение. Принимать оплату цифровыми рублями обязаны торговые компании с годовой выручкой более 120 млн руб., которые обслуживаются в системно значимых банках. С 1 сентября 2027 г. требование распространится на бизнес с выручкой свыше 30 млн руб., а с 1 сентября 2028 г. — на всех остальных продавцов.

«Массовое использование цифрового рубля — это требование к платежным провайдерам. Мерчант не должен разбираться в тонкостях работы ЦР и как-либо подстраивать под него свой бизнес. Нашу задачу мы видим в том, чтобы до мерчанта каждый новый способ оплаты доходил как минорная настройка в инфраструктуру, а не как отдельный интеграционный процесс», — сказал Роман Тихонов, директор Управления продуктов финтех-компании Paygine.