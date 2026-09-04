Около трети жителей Поволжья готовы заплатить за создание своей цифровой копии

MWS AI (входит в МТС Web Services) провела опрос и выяснила, как татарстанцы и жители других регионов относятся к созданию своей цифровой копии. Больше половины респондентов из Поволжья готовы создать цифровую копию, чаще всего - ради близких, чтобы не оставлять их одних после смерти. В отличие от общероссийского показателя, готовность создать копию при жизни в ПФО – чуть выше. Большинство опрошенных считают, что такая технология должна регулироваться законодательно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровая копия — это созданный с помощью ИИ виртуальный образ человека, который воспроизводит особенности его речи, манеру общения и другие индивидуальные черты и может взаимодействовать с людьми от его имени, в том числе после его смерти. Для создания такой копии могут использоваться переписки, записи голоса, фото и видео, публикации в соцсетях, документы и другие данные, формирующие цифровой след человека.

Согласно данным опроса MWS AI (входит в МТС Web Services), 55% респондентов из Поволжья согласились бы при жизни создать собственную цифровую копию. 32% ответили, что завели бы копию ради близких, чтобы не оставлять их одних. Поговорить с цифровой копией умершего без каких-либо оговорок готовы 26% жителей ПФО, еще 20% допускают такое общение только в первые годы после утраты.

44% опрошенных считают, что создание и использование ИИ-копий умерших необходимо регулировать законом. Еще 37% полагают, что достаточно прижизненного согласия самого человека, 9% выступают за полный запрет технологии, и 10% уверены, что регулирование не требуется. Выбирая между двумя вариантами, 51% считают более правильным забыть и жить дальше, 32% предпочли бы сохранить копию умершего.

За деньги свою копию создали бы 15% жителей округа, ради собственного бессмертия 8%. Не стали бы делать этого 45%. Платить за копию готовы 27% опрошенных. Разовый платеж допускают 14%, ежемесячную подписку 9%, еще 5% готовы завещать часть имущества на ее содержание. Завести копию только бесплатно согласились бы 25%, а 48% не готовы тратиться на нее вовсе.

В опросе участвовали свыше 1000 жителей российских городов. Поволжье почти в точности повторяет общероссийскую картину, расхождения не превышают трех процентных пунктов ни по одному вопросу. Чуть выше здесь готовность создать копию при жизни, 55% против 53% по стране, и чуть чаще жители округа считают достаточным прижизненное согласие человека, 37% против 35%. Требование регулировать технологию законом звучит так же часто, как в среднем по России.