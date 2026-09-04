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МТС расширила покрытие мобильного интернета более чем в 50 горных селах Дагестана

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на 50 базовых станциях в горных районах Республики Дагестан. Сигнал мобильного интернета стал более уверенным почти для 100 тыс. жителей горных сел.

Инженеры МТС установили оборудование с расширенным радиусом действия в 45 горных селах, а еще в пяти населенных пунктах – для работы скоростного стандарта 4G. Больше всего работ проведено в Акушинском, Ботлихском, Гунибском, Левашинском, Хивском, Хунзахском, Шамильском районах.

Улучшения в работе мобильного интернета могут заметить как в довольно крупных горных селениях, так и в небольших. Например, в селе Джалатури Хунзахского района на высоте более 1,7 тыс. метров, где проживает меньше ста человек.

Проведённые работы значительно повысили цифровой комфорт и безопасность жителей более чем 50 горных сёл. Теперь жители и гости этих населенных пунктов смогут оперативно выходить в интернет даже за пределами своих населенных пунктов: проводить онлайн переводы, уточнять погоду, дорогу, детали поездки, пользоваться мессенджерами, социальными сетями и другими сервисами.

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«Особенно эффективно применение оборудования с расширенным радиусом действия в селах, рядом с которыми много других населенных пунктов. Например, у нас установлена базовая станция в небольшом селе Тлогоб в Гунибском районе. Там проживает всего около 300 человек. Вокруг него целая россыпь еще более десяти таких же небольших аулов. Очень сложно в горных условиях построить базовую станцию в каждом населенном пункте, чтобы обеспечить жителей связью. И здесь приходит на помощь специальное оборудование с более широким покрытием, установив его в Тлогобе и в других похожих селах, мы обеспечиваем сигналом и села вокруг», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Также покрытие интернета стало стабильнее и шире и в ряде туристических горных сёл: в Гунибе, Салте, Хунзахе и других местах. В горах уже началась золотая осень. Это время повышенной нагрузки на коммуникации, в том числе на сотовую связь. Гости горных сёл, в которых инженеры усилили сеть, не заметят нагрузки и смогут пользоваться привычным стабильным интернетом.

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