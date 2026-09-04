МТС открыла набор на участие в оплачиваемых молодежных программах

МТС сообщает о старте приема заявок на участие в оплачиваемых программах для молодых талантов «МТС ПРО» и «МТС Лидер» сезона 2026 г., который продлится до конца сентября 2026 г. Соискателями могут стать студенты и выпускники вузов, а также молодые специалисты, определившиеся с профессиональным треком и готовые дать старт карьере в технологичном телекоме – независимо от региона проживания. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зависимости от программы после подачи заявки участнику предстоит пройти несколько этапов отбора, которые могут включать в себя онлайн-тестирование, игровые задания и решение индивидуальных и командных кейсов для оценки навыков, а также телефонное или видео-интервью. Для соискателей работает личный кабинет, где можно отслеживать статус отбора и задать вопросы команде отбора.

Обе программы предусматривают 40 рабочих часов в неделю в формате гибрид, а также зарплату от 90 000 руб. на протяжении года программы на условиях срочного трудового договора. Выбор конкретной программы зависит от карьерных целей и опыта.

Участвовать в «МТС Про» могут студенты старших курсов и выпускники, которые уже имеют опыт работы или стажировки от шести месяцев по направлениям аналитики (бизнес-, продуктовая, финансовая) или инженерных специальностей (позиции радиоинженера; сетевых разработчиков, тестировщиков и инженеров; data-инженера; data-core инженера и сетевого инженера по сетям ЦОД). Участники смогут присоединиться к решению реальных задач и работе над проектами МТС, а также развить навыки до экспертного уровня и претендовать на дальнейшее трудоустройство в компании по итогам одного года работы.

Присоединиться к участникам «МТС Лидер» могут студенты старших курсов и молодые специалисты с опытом работы от одного года, которые готовы перейти от выполнения отдельных задач к управлению ИИ-проектами и продуктами: цель Лидерской программы – создать пул лидеров изменений в телеком-бизнесе. Участники потока 2026 г. будут работать над проектами, связанными с внедрением ИИ — от исследования проблемы и проверки гипотез до разработки и внедрения решений в сфере искусственного интеллекта во внутренние процессы или продукты МТС, развивая ИИ-экспертизу и управленческие навыки на реальных задачах. Каждого участника ждет сопровождение куратора, трекера и ИИ-ментора, которые помогут реализовать идеи и выстроить индивидуальный трек развития. В финале участники «МТС Лидер» презентуют свои проекты топ-менеджменту компании – лучших пригласят в штат.

«Мы высоко оцениваем эффективность молодежных программ как инструмента привлечения перспективных молодых специалистов. В 2025 г. на стажировки в подразделения МТС по всей стране было принято более 850 человек, почти половина из них в дальнейшем были трудоустроены в штат. При этом программа «МТС Лидер» показала рекордный результат: 81% ее участников остались в компании, были интегрированы в управленческий и продуктовый контур бизнеса, участвуют в разработке стратегии, возглавляют проекты изменений в масштабах всей компании и запускают новые продукты и направления бизнеса. Такие результаты подтверждают, что системная работа с молодыми специалистами приносит бизнесу реальную отдачу», — сказала директор департамента по управлению талантами и развитию персонала МТС Ольга Митрофанова.

Помимо «МТС Про» и «МТС Лидер» в линейке молодежных программ компании — круглогодичная стажировка «МТС Старт» для студентов средних и выпускных курсов СПО и вузов (стажерские ставки открываются по запросу структурных подразделений по всей стране) и летняя стажировка «МТС Старт в Лето» для старшеклассников от 16 лет и студентов первого-второго курсов без профессионального опыта.