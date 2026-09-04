МТС: нижегородцы хуже остальных россиян относятся к идее хранения цифровой копии умершего

MWS AI (входит в «МТС Web Services») представила результаты исследования, посвященного отношению жителей Нижегородской области и других регионов России к созданию цифровых копий личности. Опрос выявил, что нижегородцы демонстрируют более консервативный подход к технологии по сравнению со средними показателями по стране. Большинство респондентов предпочитают «отпустить» ушедших, а не сохранять их цифровые аватары.

Большинство жителей Нижегородской области (65%) считают правильным прожить утрату и двигаться дальше, не прибегая к созданию цифрового двойника умершего. За хранение цифровой копии высказались 18%. Для сравнения: по России в целом эти показатели составляют 53% и 31% соответственно.

При этом значительная часть россиян в целом не готова к общению с цифровой копией умершего ни в какой форме — таких 59%. Готовность к подобному взаимодействию в регионе заметно ниже среднероссийской: без каких-либо оговорок поговорить с копией готовы лишь 9% (по России — 26%), ещё 32% нижегородцев допускают такое общение только в первые годы после утраты.

Тем не менее 47% жителей Нижегородской области согласились бы при жизни создать собственную цифровую копию, которая продолжит существовать после их смерти. Среди тех, кто рассматривает такую возможность, самым распространённым мотивом остается забота о близких: 26% хотели бы таким образом поддержать родных, чтобы те не чувствовали себя одинокими. Ради финансовой выгоды на создание копии согласились бы 18%, а ради идеи «собственного бессмертия» — лишь 3%. При этом более половины нижегородцев (53%) не стали бы создавать такую копию вовсе.

Отношение к оплате технологии также демонстрирует осторожность. Платить за создание и поддержку собственной цифровой копии готовы 18% нижегородцев: из них 12% рассматривают разовый платёж, 3% — ежемесячную подписку, ещё 3% готовы завещать часть имущества на её содержание. 26% согласны завести копию только бесплатно. Более половины респондентов (56%) не готовы тратить на эту технологию деньги вовсе. Для сравнения: по России в целом не готовы тратиться на цифровую копию 48% опрошенных.

Исследование фиксирует высокий запрос на регулирование технологии. В Нижегородской области 53% респондентов выступают за прямое законодательное регулирование, 29% полагают, что достаточно прижизненного согласия самого человека, 9% — за полный запрет технологии, и ещё 9% уверены, что регулирование не требуется.

По России в целом за прямое законодательное регулирование высказались 43% опрошенных. При этом почти все респонденты (91% по общероссийской выборке) убеждены, что технология не должна оставаться без ограничений: её нужно регулировать законом, допускать только при прижизненном согласии человека или полностью запретить.

Опрос проводился среди жителей российских городов. Региональная подвыборка меньше общероссийской, поэтому расхождения в несколько процентных пунктов не следует считать значимыми.