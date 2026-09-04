Модульные ЦОД в России выходят на масштаб в 5000 стоек

В России растет интерес к гипермасштабируемым модульным ЦОД — крупным инфраструктурным объектам для обработки значительных массивов данных. Число таких запросов с начала 2024 года увеличилось на 300%, а их совокупный объем в денежном выражении — в 45,9 раза. Об этом сообщил директор по развитию «Датарк» Сергей Виноградов.

По его словам, наибольшая доля запросов приходится на компании ТЭК — это 36% от всех обращений на 100+ стоек. Далее следуют организации из сферы ИТ и облачных сервисов (29%), а также телекоммуникационные компании (23%). Замыкает четверку сегмент недвижимости и управления инфраструктурой (12%).

Максимальные параметры некоторых запросов на модульную инфраструктуру сегодня сопоставимы со стационарными объектами: уже прорабатываются решения на 4896 стоек с суммарной ИТ-нагрузкой до 108 МВт.

«Переход к гипермасштабируемым МЦОД стал возможен в том числе благодаря цифровизации производства. Интеграция BIM-моделирования, автоматизация и роботизация процессов позволили нам запустить серийный выпуск стандартизированных функциональных модулей с уже предустановленным инженерным оборудованием. Это принципиально меняет скорость развертывания крупной ИТ-инфраструктуры», — сказал директор по развитию «Датарк» Сергей Виноградов.

Как подчеркнул эксперт, рост интереса к гипермасштабируемым ЦОД в модульном исполнении обусловлен несколькими факторами. Модульные технологии позволяют, во-первых, сокращать сроки реализации проектов, а во-вторых, поэтапно наращивать инфраструктуру. Таким образом, заказчики начинают быстрее возвращать инвестиции, а также получают возможность гибко масштабировать мощности, снижая при этом финансовые риски.