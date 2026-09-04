Разделы

Техника
|

Модульные ЦОД в России выходят на масштаб в 5000 стоек

В России растет интерес к гипермасштабируемым модульным ЦОД — крупным инфраструктурным объектам для обработки значительных массивов данных. Число таких запросов с начала 2024 года увеличилось на 300%, а их совокупный объем в денежном выражении — в 45,9 раза. Об этом сообщил директор по развитию «Датарк» Сергей Виноградов.

По его словам, наибольшая доля запросов приходится на компании ТЭК — это 36% от всех обращений на 100+ стоек. Далее следуют организации из сферы ИТ и облачных сервисов (29%), а также телекоммуникационные компании (23%). Замыкает четверку сегмент недвижимости и управления инфраструктурой (12%).

Максимальные параметры некоторых запросов на модульную инфраструктуру сегодня сопоставимы со стационарными объектами: уже прорабатываются решения на 4896 стоек с суммарной ИТ-нагрузкой до 108 МВт.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

«Переход к гипермасштабируемым МЦОД стал возможен в том числе благодаря цифровизации производства. Интеграция BIM-моделирования, автоматизация и роботизация процессов позволили нам запустить серийный выпуск стандартизированных функциональных модулей с уже предустановленным инженерным оборудованием. Это принципиально меняет скорость развертывания крупной ИТ-инфраструктуры», — сказал директор по развитию «Датарк» Сергей Виноградов.

Как подчеркнул эксперт, рост интереса к гипермасштабируемым ЦОД в модульном исполнении обусловлен несколькими факторами. Модульные технологии позволяют, во-первых, сокращать сроки реализации проектов, а во-вторых, поэтапно наращивать инфраструктуру. Таким образом, заказчики начинают быстрее возвращать инвестиции, а также получают возможность гибко масштабировать мощности, снижая при этом финансовые риски.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ виртуализации

620 шагов к мировому господству. Китай попался на реализации плана по захвату рынка памяти «в духе доктора Зло»

Почему ИТ-директоры выбирают оборудование под брендом дистрибьютора?

Готовится первый в мире закон о запрете «умных» очков

Алена Гаева, перинатальный центр КБР: Мы научили врачей доверять «цифре»

Дальше будет хуже. В мире бесконтрольный рост цен на смартфоны, некоторые модели подорожали вдвое

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще