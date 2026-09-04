Между работой и сном: когда россияне собирали детей в школу

Ко Дню знаний аналитики «Детского мира» и «МегаФона» выяснили, в какое время родители чаще оформляли заказы для школьников и как выросла посещаемость популярных интернет-магазинов школьных товаров в июле–августе 2026 г. Так, более половины онлайн-заказов совершалось днем, однако каждый шестой пользователь покупал школьные принадлежности после 22:00 и позже. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В августе интернет-трафик популярных магазинов школьных товаров вырос на 21% по сравнению с июлем, а число посетителей увеличилось на 13%. Наиболее активно товары для школы в интернете искали жители Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Ростовской области.

Основную долю аудитории составили женщины — 66%. Чаще всего товары для школы в интернете искали россияне в возрасте 35–44 лет — 47% аудитории. Еще 22% заняли пользователи 25–34 лет, а 19% — 45–54 лет. К сборам подключалось как старшее поколение (пользователи старше 55 лет, 6%), так и сами школьники (14–17 лет, 4%).

Подготовку к школе родители нередко совмещали с работой и другими делами в течение дня. По данным аналитиков «Детского мира», более половины онлайн-заказов было совершено днем, в будние дни пик активности фиксировался около полудня — что совпадает со времен обеденного перерыва у многих работающих россиян. При этом подготовка к школе продолжалась и поздним вечером: около 18% онлайн-заказов оформляли после 20:00, 8%–9% — после 22:00. Были и те, кто занимался сборами после 00:00 — на это время приходилось 6%–7% заказов.

По мере приближения 1 сентября активность все заметнее смещалась на дневные часы. Однако некоторые родители откладывали покупки: отмечается всплеск заказов в последнее воскресенье августа.