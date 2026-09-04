Летом якутяне слушали хип-хоп и попсу и смотрели триллеры

МТС на основе данных «Кион» проанализировала, как якутяне провели летний цифровой досуг. В теплые три месяца жители в основном смотрели триллеры и слушали хип-хоп и попсу. При этом, регион вошел в топ-8 по числу прослушиваний музыки среди остальных российских территорий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Летом жители Якутии в стриминге «Кион Музыка» в основном слушали трендовые песни жанра поп и хип-хоп. Самыми прослушиваемыми стали «Феникс» (Bearwolf), «Экспонат» (Mia Boyka), «Шадэ» («By Индия», Xcho, MOT) и «Мальборо» - Sayan.

По данным аналитиков онлайн-кинотеатра «Кион», якутяне также проводили досуг за просмотром сериалов. Чаще всего их смотрели жители в возрасте от 35 до 44 лет. Самым популярным стал триллер по мотивам романа «Граф Монте-Кристо» — «Холод» с Любовью Аксеновой. На втором месте оказалась криминальная экшн-драма с Антоном Васильевым «Приговор». Замкнула тройку паранормальная комедия «Зовите Витю» о лжеэкстрасенсе, внезапно получившем реальный дар видеть призраков. В главных ролях Илья Соболев и Саша Бортич.