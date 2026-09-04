LDM на конференции «Цифровые технологии в финансовом секторе»

На конференции «Цифровые технологии в финансовом секторе» директор по развитию платформы LDM Рамазан Салпагаров выступит с докладом «Волки, овцы, регулятор: как единая платформа решает задачи управления контентом в финсекторе» и расскажет, как системный подход к управлению документами в банках помогает бизнесу сокращать издержки, снижать регуляторные риски, а ИТ — повысить производительность инфраструктуры.

Банки давно цифровизировали ключевые процессы, но по оценкам экспертов LDM, основанным на многолетней экспертизе, более 80% действий с документами в типовом финансовом учреждении выполняются вручную, что замедляет процессы и сказывается на качестве обслуживания клиентов.

Финансовые организации обязаны соблюдать требования регуляторов, и цена ошибки при подготовке ответов — штрафы и даже риск отзыва лицензии.

Низкая производительность ИТ-систем в финансовых организациях напрямую влияет на эффективность всех процессов, а когда бизнес требует от ИТ-блока быстрой реакции на любые изменения, низкая скорость разработки здесь становится «узким горлышком».

Разрозненный документооборот — это не просто технологическая проблема, а источник издержек и рисков. Внедрение платформы, которая подходит для ИТ-специалистов и закрывает потребности бизнеса, также помогает банкам соблюдать интересы клиентов и соответствовать законодательным требованиям. Как комплекс этих задач решает LDM, расскажет Рамазан Салпагаров в своем докладе.