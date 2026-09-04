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Каждый четвертый россиянин считает нереалистичным ежемесячно откладывать 20% дохода и иметь сбережения на три-шесть месяцев

Сервис «Пакет» от Х5 провел исследование о финансовых советах, которые россияне считают устаревшими. Выяснилось, что 22% опрошенных относят к ним рекомендацию всегда иметь запас денег на черный день, 19% — не повышать расходы после роста дохода, 15% — сначала думать о будущем, а потом о сегодняшнем дне.

Только копить и ничего не тратить на себя считают неэффективным способом управления деньгами 45% жителей страны. Постоянную экономию на всем не одобряют 38% респондентов, а полный отказ от финансовых рисков — 23%. Россияне считают бессмысленным ехать на другой конец города ради более низкой цены (56%), тратить много времени ради небольшой экономии (45%) и отказываться от любимых продуктов (25%).

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Полагаться прежде всего на себя в вопросах личных финансов предпочитают 50% респондентов, так как лучше всех знают собственную ситуацию. Финансовому специалисту доверяют 23% жителей страны, искусственному интеллекту — 15%, а близкому человеку — 10%. Советам блогеров и инфлюенсеров не доверяют 62% жителей страны, 30% относятся к ним скептически. Лишь 8% опрошенных стараются применять их рекомендации на практике. Денежные аффирмации считают абсурдными 51% россиян. Еще 19% используют их, но не видят прогресса, а 12% уже замечают результат.

Жители страны считают нереалистичным советы не пользоваться кредитами и рассрочками (28%), откладывать 20% дохода каждый месяц (25%) и иметь сбережения на три–шесть месяцев (24%). Рекомендации о регулярных инвестициях 36% россиян считают подходящими прежде всего для людей с высоким доходом, 34% придерживаются такого же мнения о накоплении сразу на несколько финансовых целей, а 18% — о формировании финансовой подушки. Примечательно, что ради накоплений респонденты не готовы сокращать расходы на одежду и обувь (53%), подарки близким (42%), встречи с друзьями в кафе и ресторанах (33%), еду и напитки навынос (28%), а также хобби и развлечения (26%). Большинство россиян (70%) иногда тратят больше своих возможностей, так как думают, что «жизнь одна». При этом 20% опрошенных делают это всегда.

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