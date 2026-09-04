HRMOST: 69% соискателей дольше сохраняют интерес к вакансии, если знают статус своего отклика

69% соискателей дольше сохраняют интерес к вакансии, если работодатель автоматически информирует их о статусе отклика. При этом почти половина — 48% — ожидают ответ на отклик не позднее чем через сутки. К такому выводу пришли аналитики сервиса автоматизации подбора HRMOST по итогам опроса более 9 000 россиян, самостоятельно искавших работу. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Скорость обратной связи напрямую влияет на то, сохранит ли соискатель интерес к вакансии. Почти треть опрошенных — 31% — считают приемлемым получить ответ от работодателя в течение одного дня. Еще 28% готовы ждать два-три дня. Лишь 10% респондентов не теряют интерес к вакансии при ожидании ответа до недели. Однако на практике соискатели готовы дать работодателю больше времени, чем декларируют как желаемое: только 22% переключаются на другие варианты уже через сутки, хотя быстрый ответ предпочли бы 31% опрошенных. Большинство — 41% — готовы ждать два-три дня, прежде чем отказаться от вакансии, 16% — до недели. При этом 9% всегда параллельно рассматривают несколько вакансий.

Соискателям важна сама обратная связь — даже если ответ отрицательный. При этом больше половины респондентов (59%) сталкивались с тем, что работодатель игнорировал отклик на вакансию. Еще 14% изредка оказывались в такой ситуации, и лишь 18% всегда получали ответ при отклике.

Автоматические уведомления о статусе заявки помогают работодателям не оставлять кандидатов без ответа. 69% респондентов говорят, что такие сообщения позволили бы им дольше сохранять интерес к вакансии. Причем кандидатам важен не только сам факт уведомления, но и его содержание. 42% хотели бы получать краткую обратную связь даже в случае отказа, 38% — информацию о примерных сроках рассмотрения, 37% — возможность отслеживать статус отклика в реальном времени. Для 26% важно получать автоматическое подтверждение того, что их отклик на вакансию получен, а для 19% — иметь контакт ответственного за вакансию.

«Коммуникация с кандидатом становится важной частью опыта найма. У людей уже сформировался большой цифровой опыт взаимодействия с сервисами, поэтому они привыкли получать информацию быстро и прозрачно и ожидают того же от процесса трудоустройства. Особенно это заметно у зуммеров: 43% молодых соискателей хотели бы отслеживать статус своего отклика в реальном времени — среди миллениалов этот показатель составляет 33%. При этом краткая обратная связь важна для обеих групп: ее назвали 38% зуммеров и 40% миллениалов. Автоматизация таких процессов помогает работодателям учитывать ожидания разных поколений и поддерживать прозрачную коммуникацию на каждом этапе найма», — отметил Константин Куница, директор сервиса HRMOST.

Таким образом, автоматические уведомления о статусе отклика не только повышают лояльность кандидатов, но и помогают бизнесу сокращать потери перспективных соискателей из-за отсутствия обратной связи.