Билайн и Правительство Хабаровского края договорились о внедрении ИИ-решений для развития региона

Билайн и Правительство Хабаровского края в рамках Восточного экономического форума-2026 заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизациирегиона. Документ подписали заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Авилова Мария Юрьевна и и.о. заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу Александр Шведов.

Соглашение, рассчитанное на пять лет, определяет стратегические направления взаимодействия сторон. Ключевой фокус сделан на комплексной цифровой трансформации края с применением инструментов искусственного интеллекта — от модернизации телеком-инфраструктуры до внедрения «умных» сервисов в городской среде. Реализация этих планов станет важным вкладом в достижение целей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленного на создание высокотехнологичной среды для жизни и бизнеса.

Приоритеты сотрудничества:

Развитие голосовой связи и мобильного интернета. Первоочередная задача — обеспечение устойчивой связью удаленных и северных территорий. В рамках соглашения покрытие 4G появится в рабочем поселке Охотск и селе Чумикан, что значительно повысит качество голосовой связи и доступа в интернет для местных жителей.

ИИ-решения для широкого перечня отраслей региона: от модернизации контакт-центров и телефонных сервисов региона до здравоохранения и МФЦ. Их внедрение позволит сделать взаимодействие граждан с государственными службами более оперативным и эффективным.

Технологии видеоаналитики для промышленности и «Умного города». Внедрение автономных мобильных комплексов наблюдения и систем мониторинга городских служб. Искусственный интеллект будет помогать в управлении городским хозяйством, контролем за производством работ и обеспечении безопасности на улицах.

комплексные инфраструктурные проекты на территории региона, в том числе по модели государственно-частного партнерства.

Александр Шведов, и.о. заместителя генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу:

«Подписанное соглашение открывает новый этап системного партнерства Билайна и Хабаровского края. Для нас принципиально важно, чтобы качественная связь и современные цифровые сервисы становились доступными не только жителям крупных городов, но и самых отдаленных поселков региона. Мы стремимся к тому, чтобы современные технологии, основанные на искусственном интеллекте, работали на благо каждого жителя — будь то житель мегаполиса или отдаленного поселка — делая жизнь людей удобнее».

Мария Авилова, зампред краевого Правительства по экономическим вопросам:

«Подписание этого соглашения — важный шаг в цифровом развитии края. Наша главная цель — чтобы модернизация инфраструктуры связи стала очередным шагом к развитию современных цифровых сервисов, вывела на новый уровень работу ключевых отраслей. Каждый из этих проектов направлен на главное — повышение комфорта и качества жизни жителей Хабаровского края».