3 из 10 компаний отслеживают резюме действующих сотрудников в интернете

Мониторинг активности персонала на рекрутинговых порталах остается распространенной практикой, однако сейчас компании чаще всего ограничиваются наблюдением за самыми ценными специалистами, чей уход может нанести серьезный урон бизнесу. В опросе сервиса по поиску работы и подбора персонала SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

36% работодателей признались, что отслеживают появление резюме своих действующих сотрудников на рекрутинговых сайтах: 28% практикуют это давно, 8% начали недавно. 58% компаний не ведут такого мониторинга, еще 6% опрошенных затруднились с ответом. По сравнению с 2025 г. доля компаний, следящих за активностью персонала, сократилась (-8 процентных пунктов). Судя по комментариям, работодатели все чаще концентрируются на отслеживании резюме ключевых специалистов, чья потеря наиболее критична для бизнеса.

Более пристально за резюме сотрудников следят компании со штатной численностью от 100 до 1000 человек: 46% из них практикуют мониторинг. В крупных корпорациях (свыше 1000 сотрудников) этот показатель составляет 36%, а в малом бизнесе (до 100 человек) — 32%.

Традиционно лидируют ИT-компании: 59% работодателей отслеживают резюме своих сотрудников (программистов, DevOps-инженеров, специалистов по ИБ и пр.). Это объяснимо высокой стоимостью найма и острым дефицитом высококвалифицированных кадров уровня lead, middle+ и senior. Высокая активность также отмечается в сфере продаж (50%), банках и финансовом секторе (43%). В промышленности мониторинг практикует 41% предприятий, в строительстве — 39%.

Таким образом, мониторинг резюме, сегодня скорее является инструментом адресного контроля. Работодатели предпочитают сосредоточиться на удержании самых ценных работников, не тратя ресурсы на отслеживание всех без исключения.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 198

Время проведения: 3 августа — 1 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.