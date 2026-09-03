«Яндекс» запустил бесплатный виджет с отзывами для сайтов врачей и клиник

«Яндекс» запустил бесплатный виджет, с помощью которого врачи и клиники смогут размещать на своих сайтах отзывы пациентов из «Поиска». Инструмент позволяет показывать актуальные отзывы и рейтинг специалиста непосредственно на сайте медицинской организации. Это поможет пациентам получить больше информации о враче при выборе специалиста, а клиникам и врачам — повысить доверие к своим услугам.

Для установки виджета не требуется участие разработчика: индивидуальный код формируется автоматически, после чего его необходимо добавить на сайт. Отзывы обновляются самостоятельно и соответствуют рейтингу в карточке врача. Из виджета пользователь может перейти в профиль специалиста в «Яндексе» и ознакомиться с другими оценками пациентов.

Внешний вид инструмента можно адаптировать под дизайн сайта, выбрав цвет, размер и количество отображаемых отзывов. В «Поиске Яндекса» можно найти свыше 4,5 млн отзывов о клиниках и более 4 млн отзывов о врачах. Виджет дает медицинским организациям и врачам с собственными сайтами возможность использовать эту базу обратной связи на собственных ресурсах, а пациентам — принимать более информированное решение при выборе врача.