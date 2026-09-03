Вышло корректирующее обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.1.2»

Компания «Ред Софт» объявила о выходе корректирующего обновления системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция 2.1.2».

Администраторы, работающие с подсистемой «Управление», заметят, что интерфейс стал отзывчивее. Оптимизированный механизм получения статусов клиентских агентов значительно сокращает время ожидания при мониторинге инфраструктуры. Также стало проще работать с конфигурациями — реализована возможность сортировки параметров и скорректирована работа с зашифрованными архивами. Доработана и валидация API — теперь некорректные параметры выявляются до начала установки подсистем, а работа отказоустойчивого кластера при миграции с Firebird на «Ред База Данных» стала более предсказуемой.

Подсистема «Служба Каталогов» стала эффективнее работать с ИТ-инфраструктурами со сложной иерархией. Устранены ошибки при смене владельца объектов каталога, а также внесены исправления в DNS-компоненты и утилиты reddc. Все эти изменения повышают стабильность работы доменных сервисов.

Журналирование развёртывания контроллера домена стало более информативным: параметры создания и ввода контроллера теперь фиксируются в журнале событий, что упрощает аудит и ускоряет поиск причин возможных сбоев. Кроме того, усилена защита механизма LAPS.

Полный перечень изменений доступен в перечне изменений на сайте разработчика.