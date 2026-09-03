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Всероссийский диктант «Россия — дом народов» впервые пройдет в онлайн-формате в энциклопедии «Рувики»

8 сентября 2026 г. в России пройдет Всероссийский диктант «Россия — дом народов», приуроченный ко Дню языков народов России и Году единства народов России. Традиционно в регионах страны будут организованы очные площадки диктанта. При этом в 2026 г. впервые можно будет принять участие онлайн — на сайте интернет-энциклопедии «Рувики». Онлайн-диктант будет доступен 8 сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

Участниками диктанта могут стать все желающие. Текст будет доступен на 21 языке, представленном в интернет-энциклопедии: русском, алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, калмыцком, карельском, коми, коми-пермяцком, луговомарийском, мокшанском, эрзянском, татарском, тувинском, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском, якутском.

«В Год единства народов России мы хотели внести свой вклад в поддержку культурного наследия нашей страны. Участие в диктанте дает нам возможность показать, что современные технологии помогают развивать языковое многообразие и способствуют его сохранению в мире цифрового будущего», — отметил генеральный директор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко.

«Диктант — это не просто проверка грамотности, а акт уважения к нашему многогранному наследию. В Год единства народов России мы хотим особенно подчеркнуть: языковое многообразие не разделяет нас, а обогащает. Родной язык — это душа нашего народа и его уникальный культурный код. Традиционно, в преддверии Дня языков народов Российской Федерации, сама идея написать диктант на родном языке объединяет людей от Калининграда до Владивостока. Мы строим мост между поколениями и укрепляем фундамент нашего единства через сохранение живой памяти каждого народа», — сказала руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

В 2026 г. темой диктанта стал Год единства народов России. В основу текста вошли фрагменты произведений Расула Гамзатова — выдающегося аварского поэта, чье творчество стало одним из символов Дагестана и многонациональной литературы. 8 сентября также отмечается день рождения поэта. Специально для диктанта текст был адаптирован и переведен с аварского языка.

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Для участия в онлайн-диктанте необходимо перейти на сайт по ссылке 8 сентября 2026 г., зарегистрироваться и выбрать язык. После этого можно прослушать аудиозапись и ввести текст в специальное поле. Сразу после завершения участники получат именной сертификат, а на следующий день смогут сравнить свои результаты с эталонным текстом на каждом из языков. Диктант не предполагает выставления оценок.

Проект реализуется Домом народов России совместно с интернет-энциклопедией «Рувики» при поддержке ФАДН России, Института языкознания РАН и Фонда «Тотальный диктант».

Всероссийский диктант «Россия — дом народов» проводится с целью популяризации многоязычия народов России, повышения интереса к изучению русского языка как государственного языка России и языков народов страны, а также привлечения внимания к вопросам сохранения языкового многообразия.

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