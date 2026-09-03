Волгоградцам больше не придется вспоминать, о чем договорились по телефону

Жители Волгоградской области смогут быстрее восстановить в памяти содержание телефонного разговора, если не успели записать важные детали во время звонка. МТС добавила в приложение «Мой МТС» возможность просматривать краткие тезисы беседы прямо в истории вызовов – их cформирует искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Функция может пригодиться в самых обычных ситуациях: когда по телефону договорились о времени и месте встречи, обсудили несколько рабочих вопросов или получили важную информацию, которую спустя некоторое время уже сложно вспомнить. Вместо того чтобы заново прослушивать весь разговор, достаточно открыть историю звонков и посмотреть его основные тезисы.

Новая возможность работает в рамках сервиса «Интеллектуальная запись». Собственные ИИ-модели МТС обрабатывают запись разговора и формируют его краткое содержание. Если нужно восстановить детали, пользователь может открыть расширенные выводы, полную расшифровку беседы или ее запись.

«Телефонные разговоры часто содержат гораздо больше информации, чем мы успеваем удержать в памяти. За один звонок можно договориться о нескольких вещах, назвать адрес, время, условия, а спустя несколько часов вспомнить только общую суть. Теперь не обязательно заново прослушивать разговор целиком, чтобы восстановить важную деталь. Это хороший пример того, как искусственный интеллект может незаметно встраиваться в повседневную жизнь и решать вполне понятные человеческие задачи», – сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

История звонков в приложении становится не только списком контактов и номеров, но и способом быстро вернуться к содержанию предыдущих разговоров. При этом пользователь сам выбирает необходимый уровень детализации – от нескольких тезисов до полной расшифровки и записи. Решение создано на базе собственных голосовых технологий компании.