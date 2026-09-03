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В «Яндекс Картах» появились «Разговорчики» на всех АЗС

В «Яндекс Картах» на АЗС появились «Разговорчики»: с помощью сервиса теперь можно не только узнать о наличии топлива и очереди на конкретной заправке, но и рассказать другим водителям о ситуации на этой станции. Об этом CNews сообщил представитель сервиса «Яндекс Карты».

Пользователи могут оставлять сообщения, уточнять текущую обстановку и делиться другой полезной информацией. Так «Разговорчики» помогут дополнить уже доступные в «Картах» данные о наличии топлива и очередях на АЗС.

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Сообщения привязаны к определённой заправке и доступны в течение трёх часов, а затем удаляются. Благодаря этому Разговорчики содержат как можно более актуальную информацию и помогают водителям точнее оценить ситуацию на АЗС перед поездкой.

Разговорчики уже давно доступны пользователям «Карт» и «Навигатора» на дорогах. Это текстовые сообщения, которые можно оставить в определённой точке на карте. Например, водители их используют, чтобы уточнить обстоятельства ДТП, предупредить других участников движения о ситуации на маршруте и поделиться другой полезной информацией.

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