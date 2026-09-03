В Бурятии появятся цифровые поликлиники, «Школа 21» и новые спортплощадки

В Бурятии появятся цифровые поликлиники, современные спортплощадки и школа цифровых технологий от Сбербанка «Школа 21» — об этом договорились Сбербанк и правительство республики на Восточном экономическом форуме. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Соглашение закрепляет стратегическое партнерство и охватывает самые важные сферы жизни людей: туризм, образование, медицину, спорт и городскую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В первую очередь партнеры займутся повышением туристической привлекательности региона и уделят особое внимание озеру Байкал. Планируется не только продвигать туристические проекты, но и заниматься обустройством природных территорий, чтобы сохранить их уникальность для будущих поколений.

Помимо туризма, соглашение затрагивает экономику и городскую среду. Сбербанк и правительство республики будут поддерживать местный бизнес, внедрять современные экологические решения и модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Особый акцент сделан на образовании: уже стартовала регистрация на первый отборочный интенсив («бассейн») «Школы 21» в Улан-Удэ. Он начнется 19 сентября 2026 г/ и пройдет на базе Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (БГУ). Обучение бесплатное, подать заявку может любой желающий старше 18 лет.

Кроме того, в регионе появятся новые цифровые платформы с использованием искусственного интеллекта. Соглашение также затронет спорт и медицину. В республике будут создаваться и обновляться спортивные объекты, а для жителей станут доступны цифровые сервисы для поддержания здоровья. В сфере здравоохранения планируется активное внедрение телемедицины и систем удаленного мониторинга, что позволит врачам быстрее ставить диагнозы, а пациентам — получать качественную помощь даже в отдаленных уголках региона. Все эти изменения станут возможны благодаря повсеместной цифровизации и внедрению новейших технологий, которые сделают услуги в республике более доступными и современными.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «За каждым пунктом нашего соглашения стоят конкретные изменения, которые должны сделать жизнь людей в Бурятии комфортнее и открыть новые возможности. Цифровые технологии и искусственный интеллект будут работать на развитие туризма, образования, спорта и медицины. Важно, чтобы каждый житель республики — независимо от того, живет он в Улан-Удэ или в отдаленном селе, — мог получить востребованные цифровые навыки, качественную медицинскую помощь и современные сервисы. В год 185-летия «Сбера» для нас особенно важно вместе с регионом создавать среду, в которой технологии действительно помогают людям и повышают качество их жизни».

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия: «Мы со «Сбером» реализуем системные проекты, которые охватывают ключевые сферы жизни региона. В образовании это «Школа 21» на 140 мест для бесплатного ИТ-обучения молодежи, инструмент на основе ИИ «Ассистент преподавателя», который уже помогает учителям в работе. Для удобства жителей внедряем платформу налоговых вычетов «Сбера» – помощь в возврате НДФЛ за лечение, спорт и учебу. В туризме планируем развивать инфраструктуру всесезонного Байкала, чтобы поток гостей был круглый год. Параллельно создаем современные спортивные и детские площадки по всей республике. В целом – это формирование будущего для наших детей и качественно новый уровень жизни для всех жителей Бурятии».