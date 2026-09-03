Ученые МФТИ выпустили систему для управления карьерными самосвалами

Ученые МФТИ в составе команды OES разработали систему OES.Truck Balance, которая с помощью искусственного интеллекта в реальном времени распределяет карьерные самосвалы между экскаваторами. Она снижает нагрузку на диспетчеров на 60–70%, сокращает простои техники и помогает предприятиям экономить более 1,5 млрд руб. в год. Система уже управляет всем парком карьерных самосвалов на Солнцевском угольном разрезе Восточной горнорудной компании. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

«Мы полностью изменили процесс управления транспортом на предприятии. Если раньше диспетчеры вручную перенаправляли более 150 самосвалов, то теперь эти решения принимает ИИ. Считаю кейс сверхуспешным, так как в мире работающий балансировщик успешно предлагают всего две компании, в России – ни одной. При этом первую рабочую версию мы сделали за три месяца с нуля», — сказал Владимир Яфаров, выпускник второго курса магистратуры Бизнес-школы МФТИ и Сбербанка.

На карьере экскаватор – самая дорогая и производительная единица техники. Вокруг него строится вся логистика карьера. Каждый час его простоя обходится предприятию в сотни тысяч рублей: машина, купленная за сотни миллионов, стоит без дела. У проблемы есть и обратная сторона – очереди. Когда к экскаватору стягивается слишком много самосвалов, время теряют уже они, а простой большегрузов тоже измеряется сотнями тысяч рублей в час. Именно поэтому из-за несбалансированной работы транспорта техника простаивает более 12% времени смены. В масштабе года это огромные деньги.

Удержать баланс вручную практически невозможно. За смену на крупном карьере возникают тысячи отклонений: машины уходят на заправку, встают на ремонт, случаются длительные простои и пересменка. Один диспетчер физически не успевает пересчитывать расстановку сотен машин в реальном времени.

Ученые МФТИ в составе команды OES разработали систему OES.Truck Balance, которая автоматически распределяет карьерные самосвалы с помощью искусственного интеллекта. Система прогнозирует, сколько самосвалов окажется у каждого экскаватора в ближайшие 30 минут.

Нейросетевой алгоритм расчета времени прибытия пересчитывает ситуацию за считанные секунды с точностью выше 98%, анализируя положение техники, скорость движения, состояние дорог и другие данные. На их основе искусственный интеллект перебирает десятки вариантов распределения машин и выбирает тот, который одновременно сокращает и простои экскаваторов, и очереди самосвалов. Готовые задания уходят напрямую водителям на планшет.

«Если ситуация меняется, например, техника уходит на заправку, ремонт или возникает длительный простой, система быстро пересчитывает распределение и отправляет водителям новые задания. Диспетчеру остается лишь контролировать нестандартные ситуации», – сказал Владимир Яфаров.

Сохранить ритм работы во время пересменки помогает отдельный алгоритм: он анализирует работу техники перед окончанием смены, заранее рассчитывает оптимальную расстановку самосвалов и рассылает водителям новые маршруты, чтобы к началу следующей смены техника уже стояла в нужных забоях, а не раскачивалась заново.

Испытания и промышленная эксплуатация показали, что система сокращает время ожидания самосвалов в очередях на погрузку на 30%, уменьшает случаи, когда экскаваторы остаются без транспорта, на 20%, и снижает нагрузку на диспетчеров на 60–70%. Совокупный экономический эффект – более 1,5 млрд руб. в год.

Балансировщик OES.Truck Balance используют на Солнцевском угольном разрезе Восточной горнорудной компании с 2025 г., и за это время он принес предприятию более 300 млн рублей. Причем эффект растет по мере настройки системы: ежемесячная отдача увеличилась с 6 до 80 млн руб. За последние годы разрез нарастил вывозку горной массы примерно в 2,2 раза, и значимую роль в этом сыграл переход от ручного управления транспортом к искусственному интеллекту – без покупки новой техники и без работы на износ.