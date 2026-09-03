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«Телфин» запустил умный поиск по звонкам в виртуальной АТС

Компания «Телфин» расширила функциональные возможности виртуальной АТС «Телфин.Офис». Теперь пользователям доступен интеллектуальный поиск по содержанию разговора. Он позволяет находить по словам или фразам переведенные в текст звонки, из виртуальной АТС, CRM-системы или сервиса речевой аналитики. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Кроме этого, пользователи АТС «Телфин.Офис» могут прямо в интерфейсе программы транскрибировать телефонные разговоры, получать их резюме и анализировать по различным фильтрам. Причем составные звонки, например с переходом от секретаря в отдел продажи или поддержку, можно анализировать отдельно друг от друга.

«Новая функциональность позволяет контролировать соблюдение скриптов, мониторить упоминания конкурентов и выявлять требующие внимания ситуации по словам-маркерам: акция, рекомендация, жалоба и др. Фильтр по темам помогает сегментировать клиентские базы, повышать качество маршрутизации, а саммари часто используют для быстрого аудита и передачи точных данных коллегам», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

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Умный поиск по звонкам работает вместе с сервисом «Яндекс.Облако» (Yandex Cloud AI Studio). Подключить его и настроить функцию перевода звонков в текст можно непосредственно в интерфейсе АТС «Телфин.Офис». Здесь доступен выбор настроек для автоматической транскрибации: внешние и добавочные номера, длительность звонка и другие важные для компании параметры.

«Обновление АТС «Телфин.Офис» превращает обычные записи звонков в ценный источник данных. Благодаря интеграции с искусственным интеллектом система может автоматически собирать информацию из вашей CRM и виртуальной АТС, переводить голос в текст и структурировать его, находя нужные вам диалоги. Вместо того чтобы тратить часы на прослушивание и поиск записей, вы получаете саммари звонков, готовые отчеты и аналитику, которые помогают принимать точные управленческие решения», — сказал Вячеслав Исаков.

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