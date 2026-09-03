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СДЗ ПР и СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимы с промышленными, встраиваемыми и панельными компьютерами RealLab

Центр защиты информации ГК «Конфидент и «НИЛ АП» провели совместные испытания и официально подтвердили совместимость Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v.5.0.397), Средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock (релиз v.2.0.14) с промышленными, встраиваемыми и панельными компьютерами RealLab. По результатам тестов решения продемонстрировали стабильную работу, которая не зависит от используемой операционной системы.

СДЗ ПР и СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимы со следующим оборудованием:

Промышленные и встраиваемые компьютеры: Rack-PC-1U; Rack-PC-RU-1U; Rack-PC-RU-2U; Rack-PC-2U; EMB-PC; EMB-PC-RU-10; EMB-PC-RU-12.

Панельные компьютеры: Panel-PC; Panel-PC-I; Panel-PC-RU-10; Panel-PC-I-RU-10; Panel-PC-RU-12; Panel-PC-I-RU-12.

Преимущества для заказчиков:

Защита гостайны и конфиденциальности. Совместное решение позволяет использовать промышленные ПК RealLab на объектах с повышенными требованиями к ИБ. Оно обеспечивает защиту данных до уровня «совершенно секретно» включительно.

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

Гарантия стабильности и совместимости. Официальные испытания вендоров сводят до минимума риски аппаратных сбоев. Оборудование и СДЗ гарантированно работают корректно и стабильно «из коробки».

Независимость от ОС. Защита от несанкционированной загрузки работает на аппаратном и BIOS-уровне. Работоспособность комплекса не зависит от выбранной операционной системы.

Готовое импортозамещение. Связка российских решений, зарегистрированных в Минпромторг России, позволяет быстро закрывать задачи по переходу на технологически независимые ИТ-архитектуры.

Снижение затрат на интеграцию. Подтвержденная совместимость экономит время и бюджет заказчика. Больше не нужно проводить самостоятельные тесты и доработки систем.

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