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S7 Airlines, «Контур» и «АйТи Авиа» запустили продуктивный обмен электронной грузовой авианакладной с ГИС ЭПД

S7 Airlines, «СКБ Контур» и «АйТи Авиа» запустили продуктивный обмен электронной грузовой авианакладной (ЭГН) с государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Взаимодействие организовано через сервис Логистика от Контур.Диадока и стало частью перехода отрасли на применение ЭГН. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 1 сентября 2026 г. грузовые накладные при воздушных перевозках по общему правилу должны формироваться в электронном виде и направляться в ГИС ЭПД. Требование установлено Федеральным законом140-ФЗ, порядок обмена ЭГН определен постановлением Правительства России № 446.

S7 Airlines начала использовать электронную грузовую авианакладную еще в 2021 г. на базе стандартов ИАТА. За этот период была проделана большая работа по настройке электронного обмена с аэропортами, в том числе с базовыми аэропортами авиакомпании – Домодедово и Толмачево. В августе 2026 г. число партий груза, оформленных с использованием авианакладной, превысило 23 тыс.

Елена Ткачева, директор департамента по грузоперевозкам S7 Airlines: «Если хотя бы в одном аэропорту маршрута нет программного обеспечения для обмена ЭГН, передать ее в ГИС ЭПД невозможно и перевозка оформляется по бумажной авианакладной. Для работы с ЭГН должна быть готова вся цепочка: авиакомпания и аэропорты должны обмениваться статусами обработки груза, служба транспортной безопасности – ставить электронную отметку о досмотре, грузополучатель – подтверждать получение. Такое взаимодействие обеспечивается интеграцией информационных систем авиакомпании и аэропортов. Поэтому на части маршрутов бумажные авианакладные пока сохранятся – это предусмотрено законодательством и не является нарушением требований. Накопленный опыт работы с ЭГН позволил с 1 сентября перейти к масштабированию электронного документооборота и передачи данных в ГИС ЭПД по новым требованиям».

Технологическим партнером S7 Airlines выступает «АйТи Авиа». Компания предоставила участникам документооборота возможность работать с электронной грузовой накладной непосредственно в системе бронирования грузов. «АйТи Авиа» более 20 лет занимается автоматизацией авиаперевозок, ее решения используют 22 российские авиакомпании, а также перевозчики из Белоруссии.

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Максим Аверьянов, заместитель генерального директора по технологиям компании «АйТи Авиа»: «Пилотный проект показал готовность рынка авиаперевозок к цифровой трансформации. Мы предложили решение, которое органично встроилось в существующий ИТ-ландшафт заказчика. Результат превзошел ожидания: мы сократили временные затраты на оформление до минимума. Но главное, что у авиаперевозчика «разыгрался цифровой аппетит». ЭГН – это фундамент, на котором мы вместе с авиакомпанией будем строить новые логистические сервисы, повышая прозрачность и скорость всей цепочки поставок».

Оксана Леонова, руководитель проектной группы «СКБ Контур»: «Переход на ЭПД охватывает разные виды транспорта, и с 1 сентября электронная форма распространяется в том числе на грузовые авианакладные. Сейчас для отрасли особенно важно отработать реальные сценарии взаимодействия между всеми участниками перевозки. Совместная практическая работа позволила проверить весь процесс формирования, подписания и передачи электронной грузовой авианакладной в ГИС ЭПД. Теперь задача – масштабировать этот сценарий в условиях новых требований».

Ольга Федоткина, главный эксперт Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики: «Внедрение электронной авианакладной в едином формате – это не просто технический успех, а доказательство зрелости отрасли: цифровая инфраструктура сформирована, консолидация участников рынка и накопленный опыт в применении цифровых решений позволяют авиации выступать катализатором перехода на электронный документооборот. Результат – сокращение времени обработки грузов и повышение надежности мультимодальных цепочек».

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