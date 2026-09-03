«Ростелеком» и «Прииск Соловьевский» договорились о цифровой трансформации золотодобычи

Провайдер цифровых услуг «Ростелеком» и золотодобывающее предприятие Приамурья — АО «Прииск Соловьевский» — подписали соглашение о намерениях. Документ закрепляет готовность сторон к долгосрочному технологическому партнерству и совместной проработке проектов, направленных на внедрение современных решений на производственных объектах прииска. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Подписи под документом поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков и генеральный директор АО «Прииск Соловьевский» Федор Сидоров.

В рамках сотрудничества компании планируют совместно изучить возможности модернизации инфраструктуры предприятия. В фокусе внимания — четыре направления: организация защищенных Wi-Fi-сетей, внедрение облачных платформ видеонаблюдения за критически важными объектами, использование виртуальных рабочих мест на базе облачной инфраструктуры «Ростелекома», а также интеграция цифровых инструментов для автоматизации инженерных систем и производственных процессов.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Золотодобыча — отрасль с суровым характером, и здесь не работают типовые решения. Мы понимаем специфику реального сектора и внедряем цифровые инструменты в производство. Наши технологии позволяют компаниям перейти от режима "ремонта по факту поломки" к предиктивной аналитике, где оборудование само предупреждает о возможных проблемах. Это инструмент, который дает бизнесу полную прозрачность и позволяет работать на пике эффективности даже в самых труднодоступных точках страны».

В рамках соглашения партнеры договорились не только обмениваться проектной документацией и предложениями, но и оказывать друг другу консультационную поддержку.

Фёдор Сидоров, генеральный директор АО «Прииск Соловьевский»: «Цифровая трансформация — это стратегический шаг к повышению эффективности "Прииска Соловьевский". С помощью экспертизы "Ростелекома" мы планируем автоматизировать производственную цепочку от добычи руды до ее переработки. Также мы заинтересованы в снижении издержек благодаря внедрению инструментов мониторинга техники и, что особенно важно, в обеспечении максимальной безопасности наших сотрудников и объектов. Сотрудничество позволит нам управлять производством на прозрачном и высокотехнологичном уровне».