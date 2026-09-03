Россияне рассказали, какие домашние дела готовы поручить ИИ

Более 60% россиян считают, что искусственный интеллект способен снизить бытовой стресс, а главным преимуществом технологии называют экономию времени. При этом чаще всего люди готовы доверить ИИ не выполнение домашних дел, а их планирование и контроль — например, напоминания об оплате счетов, составление меню и управление умным домом. К такому выводу пришли аналитики ГК «Кортрос» по итогам опроса 1,5 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители «Кортрос».

Искусственный интеллект постепенно становится частью не только работы, но и повседневной жизни. Более 66% участников исследования уже используют его для решения бытовых задач: 13% делают это регулярно, еще 53% обращаются к ИИ время от времени, когда нужно быстро что-то решить.

Большинство россиян видят у технологии потенциал для снижения бытовой нагрузки. Так 16% уверены, что ИИ может взять на себя часть повседневных забот и освободить время, еще 44% считают, что он способен помочь хотя бы с отдельными задачами. При этом 40% полагают, что бытовой стресс связан не только с количеством дел.

«Интересно, что россияне пока не стремятся полностью передать ИИ ведение домашнего хозяйства. В первую очередь они готовы делегировать ему то, что создает так называемую ментальную нагрузку: помнить о счетах и домашних делах, планировать покупки и питание, следить за запасами, организовывать ремонт. То есть речь идет не столько о замене человека, сколько о появлении цифрового помощника, который берет на себя координацию бытовых процессов», — сказал директор по цифровой трансформации ГК «Кортрос» Александр Гвоздович.

Самой востребованной функцией ИИ дома стали напоминания о важных домашних делах и оплате счетов — ее выбрали 52% респондентов. По 38% готовы доверить технологии составление меню и подбор рецептов, а также управление умным домом — освещением, температурой и безопасностью. Еще 28% хотели бы поручить ИИ поиск мастеров и организацию ремонта.

Главным преимуществом искусственного интеллекта в быту почти 39% респондентов называют экономию времени. Для 23% важнее возможность меньше держать в голове повседневные задачи, еще 15% рассчитывают благодаря технологиям больше отдыхать и заниматься своими делами.

При этом россияне ожидают дальнейшего распространения ИИ в быту. Почти четверть респондентов считают, через 5–10 лет он станет стандартной частью современного дома, еще 46% допускают, что технология станет привычной хотя бы для части пользователей.