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Никита Дементьев назначен генеральным директором компании «ЭлНетМед»

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, объявляет о назначении Никиты Дементьева на должность генерального директора. В новой роли он будет отвечать за объединение цифровых продуктов «ЭлНетМед» с медицинской и лабораторной инфраструктурой «Медскана», за формирование операционной модели совместного проекта, а также за создание и масштабирование нового оператора цифровых медицинских услуг. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Никита Дементьев имеет более 12 лет опыта в управлении бизнесом: от разработки концепции и бизнес-модели проекта до успешной реализации и вывода на рынок. На сегодняшний день в роли коммерческого директора курирует коммерческие вопросы, развитие сервиса и цифровых продуктов в АО «Медскан», руководит операционным развитием и эксплуатацией цифровой медицинской платформы компании, отвечая за ее коммерческий успех и соответствие стратегическим задачам.

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ЭлНетМед

В числе ключевых задач Никиты Дементьева на посту генерального директора «ЭлНетМед» – дальнейшее развитие платформы N3.Health, а также запуск совместного проекта с АО «Медскан» по созданию платформы «Медскан Нетрика».

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Новое решение объединит медицинские организации, цифровые сервисы и данные пациента в единый маршрут — от записи на прием и диагностики до лечения и последующего наблюдения. Клиники-партнеры получат доступ к технологиям, аналитическим инструментам и сервисам для повышения операционной эффективности. Медицинские данные будут использоваться с согласия пациента.

«Для меня большая честь возглавить ″ЭлНетМед″ — компанию, которая задает стандарты цифровой трансформации в сфере коммерческого здравоохранении России. Платформа N3.Health уже сегодня обеспечивает интеграцию сотен медицинских информационных систем по всей стране, и я вижу значительный потенциал для дальнейшего роста и расширения функциональности таких решений, которые станут основой для развития новой платформы ″Медскан Нетрика″», — отметил Никита Дементьев, генеральный директор «ЭлНетМед».

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