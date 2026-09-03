Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Наш.дом.рф переходит на реестровую форму разрешительной документации

ДОМ.РФ подготовил Единую информационную систему жилищного строительства наш.дом.рф (ЕИСЖС) к переходу на реестровую форму разрешительной документации. В системе реализован функционал для работы с новыми «безбумажными» разрешительными документами и уведомлениями о начале и окончании строительства ИЖС, что повысит уровень цифровизации строительной отрасли и упростит межведомственное взаимодействие, исключив дублирование данных и необходимость многократного предоставления бумажных копий.

С 1 сентября 2026 года в России начинается переход на реестровую форму разрешительной документации в строительстве. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 31 июля 2025 г. № 304-ФЗ, согласно которому разрешения на строительство, ввод объектов в эксплуатацию и уведомления о планируемом и завершённом строительстве будут оформляться в виде записей в федеральном реестре. Новая модель станет единым цифровым механизмом для работы с разрешительной документацией в строительстве и позволит отказаться от бумажных документов. Переход на новую модель будет осуществляться поэтапно: регионы смогут подключаться к реестровой форме по мере готовности, завершить переход необходимо до 1 сентября 2027 года.

В рамках нового закона в системе наш.дом.рф, которая объединяет данные обо всём строящемся жилье в стране, обеспечена возможность работы как с использованием исторического формата разрешительной документации, так и с реестровой формой. Такой подход поддерживает «мягкий» переход регионов на новую форму до 1 сентября 2027 года: пока субъект не завершил настройку, он может работать по старым правилам.

«Переход к реестровой форме разрешительной документации — важный этап цифровой трансформации строительной отрасли. Значимой частью цифровой экосистемы строительства является система наш.дом.рф, где необходимый набор функций уже реализован. Это позволит обеспечить новый уровень прозрачности строительной отрасли и создать бесшовную цифровую среду для всех участников процесса — от органов власти и застройщиков до граждан, которые получат доступ к актуальной и юридически значимой информации об объектах в режиме реального времени», — отметил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Справочно

Единая информационная система жилищного строительства наш.дом.рф (ЕИСЖС) — информационная система, созданная для цифрового мониторинга жилищного строительства, взаимодействия участников рынка и предоставления достоверных сведений о застройщиках и объектах. В системе размещена информация о более чем 4,4 тыс. застройщиков, 11,7 тыс. строящихся домов и 120,5 млн кв. м жилья. Система обеспечивает прозрачность рынка жилья, защищает права дольщиков и позволяет гражданам в режиме онлайн отслеживать ход строительства и легальность любых объектов.

Рекламаerid:2W5zFG32SkRРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614 / 1027700262270Сайт: www.domrf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы виртуализации 2026

Водительские права министра обороны США и еще 153 миллиона прав в открытой продаже. По привычке обвиняют Россию

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

В России рухнули венчурные инвестиции. За полгода обвал более 60%

Управление управленцами: как перестать быть узким местом собственной команды

Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще