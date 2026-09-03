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Меньше всего сложностей с трудоустройством сегодня у россиян 39-44 лет

Экономически активные россияне оценивают сложность поиска работы на 7,3 балла из 10. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 3000 респондентов из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Рынок труда перенастраивается после двух лет жесткого кадрового дефицита. Вакансий за год стало на 18% меньше, резюме – на 32% больше, работодатели перешли к более сдержанному найму. Ищущие работу или заинтересованные в ее смене россияне это почувствовали: по сравнению с июлем 2025 г. средняя оценка сложности поиска работы выросла с 6,5 до 7,3 балла. Но речь скорее о возвращении к норме: последние два года компании боролись за каждого кандидата, и такой рынок был для соискателей аномально комфортным.

Безработица по-прежнему держится на самом низком уровне за всю историю наблюдений – 2,1-2,2%, поэтому говорить о переходе к «рынку работодателя» рано. Рост числа резюме не сделал найм легким: высококвалифицированных и опытных специалистов компаниям найти по-прежнему трудно.

Новый баланс сил особенно сказался на оценках россиян от 24 до 38 лет – это возраст наибольшей карьерной активности. По сравнению с прошлым годом оценки респондентов 24-26 лет увеличились на 1,8 балла, у 30-32-летних – на 2 балла, у опрошенных 27-29 и 33-38 лет – на 1,3-1,5 балла.

Судя по средним оценкам, сейчас проще найти работу россиянам от 39 до 44 лет (6,5 балла). Это косвенно подтверждает, что у работодателей в приоритете найм опытных специалистов, компетентных в предметной области и владеющих новыми технологиями. Больше сложностей испытывают соискатели старше 50 лет – 7,8-7,9 балла. При этом ни одна из групп старше 45 лет не вышла на свой исторический максимум: в 2021-2022 гг. их оценки были выше нынешних.

У происходящего есть и другая сторона: разрыв между теми, кому легче всего, и теми, кому тяжелее всего, сократился с 3,7 балла в 2018 году до 1,4 балла сейчас: от 6,5 у 39-44-летних до 7,9 у тех, кому за 50. А значит, возраст постепенно перестает быть главным камнем преткновения на рынке - его место занимают квалификация и опыт, а это именно то, за что работодатели сегодня продолжают конкурировать.

Мужчины позитивнее всего оценивают свои шансы в 39-41 год (6,1 балла), женщины – в 42-44 года (6 баллов). Самые высокие оценки трудностей приходятся на предпенсионный период: у мужчин это 57-59 лет (8,6 балла), у женщин – 54-56 лет (7,9 балла). В целом мужчинам трудоустройство кажется сложнее, чем женщинам: 7,5 против 7,2 балла.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 479

Время проведения: 31 июля – 26 августа 2026 г.

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Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.

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