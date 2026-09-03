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«МегаФон» настроил сеть под цифровые привычки жителей Лузы Кировской области

«МегаФон» увеличил покрытие и скорость мобильного интернета в городе Лузе Кировской области. Оператор запустил новое телеком-оборудование в районе железнодорожного вокзала, чтобы обеспечить уверенный сигнал для пассажиров и жителей близрасположенных домов.

Теперь пользователи на этой территории могут еще быстрее скачивать файлы, смотреть видео в высоком разрешении и совершать видеозвонки без задержек. Скорость мобильного интернета достигает 60 Мбит/с, а это значит, что банковское приложение можно загрузить почти мгновенно, а эпизод сериала — за пару минут.

Востребованность качественного интернета в данной городской локации подтверждает и объем трафика, который используют местные жители. По итогам августа показатели передачи данных на базовых станциях в Лузе сравнимы с нагрузкой ряда телеком-объектов Кирова.

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Анализ потребления трафика выявил закономерности в поведении абонентов в Лузе: пиковая нагрузка на сеть приходится на вторник и среду, когда горожане наиболее активны в рабочих и личных коммуникациях. В эти дни интенсивность передачи данных и голосовых вызовов вырастает на 10% и достигает максимума. В субботу наблюдается снижение активности по сравнению с будними днями.

«Мы видим, как меняются цифровые привычки людей в Лузе: мобильный интернет уже стал неотъемлемой частью их повседневной жизни. Запуск нового оборудования в районе железнодорожного вокзала обеспечил уверенное покрытие и скорость интернета до 60 Мбит/с, что создает прочный фундамент для дальнейшего развития цифровых сервисов и комфортной городской среды», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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