Малый бизнес — лидер по динамике зарплат в 2026 году: +14% с начала 2026 года

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали динамику медианных предлагаемых зарплат в сегментах среднего, малого и микробизнеса (СМБ) с января по июль 2026 г. Исследование показало, что малый бизнес стал абсолютным лидером по темпам роста заработных плат, обогнав средние компании и микропредприятия. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

С начала 2026 г. медианная предлагаемая зарплата в малом бизнесе выросла с 86 100 руб. в январе 2026 г. до 97 700 руб. в июле 2026 г., что составляет прирост 14%. В микробизнесе зарплата увеличилась на 12% — с 88 700 до 99 700 руб. В средних компаниях динамика оказалась более сдержанной: рост составил 5% (с 86 900 до 91 000 руб.).

Сельское хозяйство, строительство и добыча сырья — лидеры по зарплатам в СМБ

В сегменте среднего бизнеса наибольший рост заработных плат продемонстрировали специалисты в сфере добычи сырья — зарплата выросла на 22% (с 131 000 до 159 800 руб.), работники сельского хозяйства (+22%, с 145 500 до 177 700 руб.) и строители (+13%, с 107 400 до 121 100 руб.).

В малом бизнесе лидерами роста стали рабочий персонал (+35%, с 97 700 до 131 800 руб.), специалисты в сфере строительства и недвижимости (+33%, с 112 800 до 150 200 руб.) и сельское хозяйство (+30%, с 123 600 до 160 600 руб.).

В микробизнесе наибольший прирост зафиксирован у строителей (+15%, с 122 200 до 140 700 руб.), медицинских работников (+6%, с 86 600 до 91 600 руб.) и финансистов и бухгалтеров (+8%, с 79 500 до 85 600 руб.).

География зарплат: Дальний Восток и нефтегазовые регионы удерживают лидерство

Топ-5 по зарплатным предложениям в каждом из сегментов бизнеса различаются: если в микробизнесе лидируют Чукотский АО, Ненецкий АО и северокавказские регионы, то в малом и среднем бизнесе преобладают дальневосточные субъекты, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Средний бизнес: Ямал, Якутия и Магадан — абсолютные лидеры по уровню предлагаемого дохода

Малый бизнес: Якутия и Магаданская область вне конкуренции по уровню медианной зарплаты в вакансиях