Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

KTS настроил умный поиск для Level Group с помощью ИИ-ассистента в базе знаний

Девелопер Level Group совместно с ИТ-компанией KTS разработал ИИ-ассистента для аналитики и навигации по внутренней базе знаний девелопера. Точность ассистента превысила 90%: сотрудники девелопера получают достоверные ответы со ссылками на первоисточники для оперативной проверки фактов. Об этом CNews сообщили представители KTS.

Инструмент построен на кастомной архитектуре гибридного поиска, которая помогает инженерам и менеджерам компании мгновенно находить точные данные среди сотен регламентов, проектных документов и инструкций.

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

Если сотруднику нужен прямой ответ, который содержится в конкретной статье — например, правила оформления командировки, — векторный поиск мгновенно находит этот абзац и передает его языковой модели. Графовый поиск связывает документы в единое «дерево знаний». Это необходимо для сложных аналитических запросов, когда ответ разбросан по разным разделам базы.

«RAG сегодня остается одним из самых результативных сценариев применения искусственного интеллекта в корпоративной среде. Знания в крупных компаниях накапливаются годами в инструкциях, регламентах и стандартах, но хранятся разрозненно: в файловых хранилищах, базах знаний, корпоративных порталах и множестве других систем. Такой подход дает сотрудникам единый доступ к этой информации и помогает быстро находить нужное в комфортном диалоговом формате. Для нас это начало пути. Следующий этап гораздо интереснее: модели будут учитывать внутренний контекст, корпоративные правила и накопленную экспертизу компании, чтобы помогать сотрудникам решать конкретные рабочие задачи», — сказал Всеволод Нечитайленко, директор по цифровым технологиям и операционной эффективности, Level Group.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских платформ виртуализации

Прощайте, Red Hat Linux и IBM! Тысячи компьютеров CERN мигрируют на чистый Debian

Почему ИТ-директоры выбирают оборудование под брендом дистрибьютора?

Автоматизация бьет по кассирам и продавцам в российской рознице. В главной опасности женщины

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще