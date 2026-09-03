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ИИ будет резюмировать телефонные разговоры жителей Алтая

МТС внедрила функцию отображения главных тезисов телефонного разговора с помощью искусственного интеллекта в истории звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция работает на базе ИИ-моделей, разработанных в компании. Технология в режиме реального времени обрабатывает записанный разговор и выдает его в виде тезисов прямо в истории звонков. Такой формат поможет пользователям быстро зафиксировать все ключевые моменты беседы. Если абоненту понадобятся детальные подробности диалога, ему будет доступна расширенная версия выводов, полная расшифровка разговора и его запись.

«Функция подведения итогов встречи пользуется популярностью у пользователей нашей платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк. Поэтому я не сомневаюсь, что эта возможность станет популярна и во время голосовых вызовов. Это может быть полезно, чтобы вспомнить важную деталь разговора — дату, точную сумму, место, не перезванивая собеседнику», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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