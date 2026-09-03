ИГХТУ переходит на российские решения в обучении программированию и эксплуатации приложений

Кафедра информационных технологий и цифровой экономики Ивановского государственного химико-технологического университета (ИГХТУ) внедряет в учебный процесс продукты «Группы Астра»: платформу для работы с исходным кодом GitFlic и систему управления контейнеризированными приложениями «Боцман». Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

GitFlic осваивают как систему коллективной разработки и контроля версий — отечественную альтернативу GitHub/GitLab. «Боцман» знакомит студентов с контейнеризацией, развертыванием и сопровождением приложений: обучающийся проходит полный жизненный цикл продукта, а не только пишет код. Astra Linux кафедра использует давно и постепенно ставит вместо Windows там, где это целесообразно.

Ранее учебные проекты чаще ограничивались локальными запусками программ или отдельными зарубежными сервисами. Теперь студенты работают с централизованным управлением приложениями и масштабируемой инфраструктурой, что приближает учебную среду к реальной эксплуатации ИТ-систем.

Продукты применяют в лабораторных и практических занятиях. «Боцман» включён в дисциплины «Технологии программирования» и «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий». Astra Linux и GitFlic задействованы в курсах «Информатика», «Операционные системы» и «Инфокоммуникационные системы и сети». Внедрение идёт поэтапно: преподаватели готовят сценарии, затем продукты переходят в лабораторные работы и крупные проекты, а позже используются в курсовых, выпускных и исследовательских работах. Интеграцию ведут преподаватели совместно со специалистами «Группы Астра».

Кафедра стремится приблизить профильные дисциплины к промышленной разработке. Выпускник должен понимать не только как написать программу, но и что происходит с продуктом дальше: как его развернуть, сопровождать и масштабировать. Такой подход сокращает разрыв между вузовской подготовкой и реальными требованиями работодателей. При выборе учитывали российское происхождение решений, актуальность технологий и возможность работать напрямую с разработчиком.

«Мы гордимся сотрудничеством с «Группой Астра» и ценим возможность работать напрямую с ведущим российским разработчиком ПО. Для нас принципиально важно, чтобы студенты ещё во время обучения работали с современными решениями, применяемыми в реальных ИТ-инфраструктурах. Astra Linux, GitFlic и «Боцман» делают образовательный процесс более практико-ориентированным. Сегодня специалисту недостаточно уметь писать код — нужно понимать, как приложение будет развернуто, как оно станет взаимодействовать с другими компонентами и как будет сопровождаться дальше. Особенно ценно для нас открытое взаимодействие со специалистами компании и их готовность поддерживать университетское образование. Рассчитываем, что партнёрство будет развиваться и откроет новые возможности как для студентов, так и для преподавателей», — отметила Наталия Смирнова, заведующая кафедрой ИТ и цифровой экономики ИГХТУ.

«Работа с GitFlic даёт навык, нужный в первый рабочий день. Управление исходным кодом и командная разработка есть в любой ИТ-команде, и мы рады, что кафедра ИГХТУ учит этому на российской платформе», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.

«Боцман» применяют в российских компаниях для управления контейнерными средами. Работая с платформой в вузе, студенты выходят на рынок с реальным опытом эксплуатации, а не только с теорией. Нам важно, чтобы будущие инженеры осваивали отечественную инфраструктуру ещё во время учёбы», — отметил Артем Кижменев, руководитель продуктового направления платформы «Боцман».