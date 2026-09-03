IBS более 10 лет поддерживает и развивает SAP ERP в «Черкизово»

Специалисты группы компаний IBS на протяжении десяти лет осуществляют круглосуточную поддержку SAP ERP в группе «Черкизово», обеспечивая стабильность ключевых бизнес-процессов и соответствие системы актуальным требованиям пользователей и законодательства. Об этом CNews сообщил представитель IBS.

Группа «Черкизово» — вертикально интегрированный производитель мясной продукции. В структуру группы входят десятки производств и перерабатывающих предприятий, расположенных в 20 регионах страны, — от Калининградской области до Алтая.

Специалисты IBS занимаются сопровождением SAP ERP в «Черкизово» с момента запуска системы в продуктивную эксплуатацию в 2016 г. Проектная команда обеспечивает круглосуточную поддержку 1–2 линий и реализует доработки системы в рамках 3 линии.

Среди основных задач IBS — устранение инцидентов, возникающих в процессе функционирования SAP ERP, оказание помощи пользователям при выполнении типовых функций и решении нетиповых задач, поддержание должного уровня безопасности системы, а также повышение удобства и простоты ее использования.

Одним из результатов многолетнего сотрудничества стало существенное снижение количества обращений пользователей. В августе 2019 г. служба поддержки получила около 800 заявок, в июне 2026 — 510, тогда как число пользователей SAP ERP выросло с 2,5 тыс. до почти 4,5 тыс. Такого эффекта удалось достичь благодаря выстроенному процессу проблем-менеджмента, направленному на устранение периодически возникающих инцидентов и повторяющихся ошибок.

Доработки со стороны IBS затронули три основных функциональных блока: логистику, финансовый контур и управление персоналом, а также сопутствующие интеграционные процессы.

Мила Бырко, руководитель дирекции по развитию бизнеса IBS, сказала: «Проектная команда IBS на протяжении десяти лет помогает группе «Черкизово» поддерживать SAP ERP в актуальном состоянии, решая потребности в новых отчетах, интеграциях и адаптации под меняющееся законодательство, причем в последние годы без участия вендора. За время сотрудничества выполнен ряд важных задач по развитию системы. Например, настройка прослеживаемости товаров, приведение иерархии продаж в соответствие с требованиями бизнеса, переход на новые ставки НДС, доработки SAP по биржевым сделкам и другие. Наша главная задача — способствовать устойчивому развитию бизнеса партнера за счет гарантированного SLA и проактивного сопровождения системы».

«Круглосуточная бесперебойная работа SAP ERP для нас критически важна. От нее напрямую зависят приемка, размещение и отгрузка продукции, а также своевременное закрытие отчетных периодов. Стабильность процессов гарантирует выполнение обязательств перед контрагентами и снижает финансовые риски. Благодаря обширному опыту поддержки SAP и глубокому знанию наших бизнес-процессов команда IBS своевременно реагирует на обращения пользователей, в кратчайшие сроки устраняет нештатные ситуации и при необходимости выполняет технологическую доработку системы», — отметил Константин Мельников, директор департамента бизнес-приложений группы «Черкизово».