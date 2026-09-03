Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

IBS более 10 лет поддерживает и развивает SAP ERP в «Черкизово»

Специалисты группы компаний IBS на протяжении десяти лет осуществляют круглосуточную поддержку SAP ERP в группе «Черкизово», обеспечивая стабильность ключевых бизнес-процессов и соответствие системы актуальным требованиям пользователей и законодательства. Об этом CNews сообщил представитель IBS.

Группа «Черкизово» — вертикально интегрированный производитель мясной продукции. В структуру группы входят десятки производств и перерабатывающих предприятий, расположенных в 20 регионах страны, — от Калининградской области до Алтая.

Специалисты IBS занимаются сопровождением SAP ERP в «Черкизово» с момента запуска системы в продуктивную эксплуатацию в 2016 г. Проектная команда обеспечивает круглосуточную поддержку 1–2 линий и реализует доработки системы в рамках 3 линии.

Среди основных задач IBS — устранение инцидентов, возникающих в процессе функционирования SAP ERP, оказание помощи пользователям при выполнении типовых функций и решении нетиповых задач, поддержание должного уровня безопасности системы, а также повышение удобства и простоты ее использования.

Одним из результатов многолетнего сотрудничества стало существенное снижение количества обращений пользователей. В августе 2019 г. служба поддержки получила около 800 заявок, в июне 2026 — 510, тогда как число пользователей SAP ERP выросло с 2,5 тыс. до почти 4,5 тыс. Такого эффекта удалось достичь благодаря выстроенному процессу проблем-менеджмента, направленному на устранение периодически возникающих инцидентов и повторяющихся ошибок.

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

Доработки со стороны IBS затронули три основных функциональных блока: логистику, финансовый контур и управление персоналом, а также сопутствующие интеграционные процессы.

Мила Бырко, руководитель дирекции по развитию бизнеса IBS, сказала: «Проектная команда IBS на протяжении десяти лет помогает группе «Черкизово» поддерживать SAP ERP в актуальном состоянии, решая потребности в новых отчетах, интеграциях и адаптации под меняющееся законодательство, причем в последние годы без участия вендора. За время сотрудничества выполнен ряд важных задач по развитию системы. Например, настройка прослеживаемости товаров, приведение иерархии продаж в соответствие с требованиями бизнеса, переход на новые ставки НДС, доработки SAP по биржевым сделкам и другие. Наша главная задача — способствовать устойчивому развитию бизнеса партнера за счет гарантированного SLA и проактивного сопровождения системы».

«Круглосуточная бесперебойная работа SAP ERP для нас критически важна. От нее напрямую зависят приемка, размещение и отгрузка продукции, а также своевременное закрытие отчетных периодов. Стабильность процессов гарантирует выполнение обязательств перед контрагентами и снижает финансовые риски. Благодаря обширному опыту поддержки SAP и глубокому знанию наших бизнес-процессов команда IBS своевременно реагирует на обращения пользователей, в кратчайшие сроки устраняет нештатные ситуации и при необходимости выполняет технологическую доработку системы», — отметил Константин Мельников, директор департамента бизнес-приложений группы «Черкизово».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?

В России рухнули венчурные инвестиции. За полгода обвал более 60%

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Автоматизация бьет по кассирам и продавцам в российской рознице. В главной опасности женщины

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Власти собираются ввести льготы для разработчиков ИИ. Планируют налоговые вычеты до 20 миллиардов на каждую компанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще