ГК «Компьютеры и Сети» цифровизировала бизнес-процессы с помощью «Контура»

Федеральный ИТ-интегратор ГК «Компьютеры и Сети» внедрил три сервиса экосистемы «Контур» («Контур.Диадок», «Контур.Фокус» и «Контур.Толк»). Это позволило ускорить документооборот с контрагентами, сократить время их юридической проверки и снять ограничения на онлайн-встречи. Все решения интегрированы в привычную среду сотрудников без остановки операционной деятельности и переобучения персонала. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Вместо точечных замен отдельных инструментов компания выбрала стратегию поэтапного подключения сервисов единой экосистемы. Это позволило закрыть потребности бухгалтерии, юридической службы, ИТ-подразделения и службы безопасности в комплексе, исключив необходимость интеграции разнородных решений от разных вендоров.

Ключевые результаты внедрения

«Контур.Диадок» (ЭДО): более 1 500 контрагентов (70% от общего числа) переведены на электронный документооборот с интеграцией в 1С. Бухгалтеры экономят до 45 минут на обработке каждого документа, исключены риски утраты или порчи бумажных оригиналов, статусы всех документов отслеживаются в реальном времени.

«Контур.Фокус» (проверка контрагентов): время юридической проверки одного контрагента сократилось с 20–30 до 10 минут. Информация из различных источников консолидируется в единый «портрет» компании, автоматизированный мониторинг позволяет оперативно фиксировать негативные изменения в истории контрагентов.

«Контур.Толк» (онлайн-коммуникации): сняты ограничения по числу участников встреч — до 15 совещаний в день для 100–150 сотрудников, включая внешних участников. При подключении внешних спикеров выполняются все требования информационной безопасности.

В ГК «Компьютеры и Сети» отмечают, что видят, как ЭДО упрощает жизнь сотрудникам: не нужно искать документы в архиве или почте — в «цифре» все под рукой. В планах у компании подключить работу с ЭТрН, а также перейти на кадровый ЭДО, чтобы полностью убрать бумагу из внутренних процессов компании. Из плюсов «Контур.Фокуса» отмечают наглядность: вся структурированная информация на одном экране, есть короткая выжимка для быстрой оценки делового партнера, по ссылкам на первоисточники можно перейти в картотеку арбитражных дел и изучить дело глубже. Визуализация связей помогает увидеть пересечения с массовыми руководителями и учредителями.

Надежда Червова, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «ГК «Компьютеры и Сети» наглядно демонстрирует, почему стратегия «единого окна» сегодня выигрывает у точечных внедрений. Бизнес получает иной уровень управляемости. Меньше рутины, прозрачные статусы, быстрые проверки и удобные встречи без ограничений. Мы осознанно делаем ставку на то, чтобы цифровизация проходила мягко, комфортно, без остановки процессов. Никакого стресса от переобучения, никаких сложных интеграций — только понятные инструменты, которые закрывают задачи бизнеса «под ключ».