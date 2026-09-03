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«Гарда» расставляет незаметные ловушки для злоумышленников

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, выпустила новую версию платформы для обнаружения скрытого присутствия злоумышленников внутри сети «Гарда Deception» 2.3. Обновление повышает незаметность и реалистичность ловушек, а также упрощает внедрение решения в Linux-инфраструктуры и сегментированные сети. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Одним из ключевых изменений стала поддержка безагентного распространения и обновления приманок на Linux-рабочих станциях с помощью выгружаемых SSH-скриптов. Новая возможность снижает трудозатраты на внедрение и эксплуатацию. DDP-платформа актуальна как для компаний, переходящих на российские операционные системы на базе Linux, так и для тех, кто уже использует такие ОС в своей инфраструктуре.

В новой версии также повышена скрытность ловушек. При сканировании машины открытые порты актуализируются в соответствии с типом устройства, чтобы злоумышленник не мог определить наличие системы Deception по их набору. Состав ловушек также актуализирован в зависимости от типа устройства, что повышает реалистичность работы решения.

Для обнаружения атак на протокол аутентификации Kerberos в «Гарда Deception» появилась возможность создавать и контролировать SPN-приманки в контроллере домена MS AD. Они позволяют выявлять Kerberoasting.

Расширены возможности работы системы в сегментированных сетях. Теперь модуль «Центр Управления» может самостоятельно устанавливать соединение с модулем «Супервизор» без необходимости обратного подключения из сегмента, в котором он расположен. Это позволяет встраивать «Гарда Deception» в сети с разными уровнями доверия сегментов без развертывания отдельной системы для каждого сегмента и без изменения архитектуры сети.

В обновлении также появилась возможность настраивать содержимое текстовой приманки и задавать имя файла. За счет этого приманки можно сделать более релевантными активам реальных пользователей, повысив их привлекательность и вероятность использования злоумышленником.

Еще одним изменением стала интеграция с «Гарда NDR Extended» по REST API. «Гарда NDR» может автоматически запрашивать данные о машинах с ловушками и ложных учетных данных для приманок без участия администраторов. Ловушки «Гарда Deception» при этом выступают в качестве чувствительного сенсора с высокой степенью достоверности при детектировании угроз, а их срабатывания получают весомый индекс угрозы в процессе риск-скоринга хоста.

«При работе над релизом «Гарда Deception» 2.3 мы сфокусировались на конкретных запросах заказчиков – повышении скрытности, реалистичности и встраиваемости системы. Мы также расширили возможности детектирования атак, в частности, Kerberoasting, – сценарии, которые сложно обнаружить стандартным мониторингом числа TGS-запросов. Безагентное покрытие Linux стало ответом на современные тенденции российского рынка, связанные с переходом на отечественные операционные системы и развитием гетерогенных сред», – отметила Екатерина Харитонова, руководитель продукта «Гарда Deception».

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