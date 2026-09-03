Fesco и ДВФУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Транспортная группа Fesco и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Fesco.

Документ подписали заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям Fesco Сергей Сидоров и директор передовой инженерной школы Азиатско-Тихоокеанского региона «Искусственный интеллект и большие данные» ДВФУ Григорий Алексанин.

Соглашение предусматривает развитие взаимодействия в области совместных научных и технологических проектов, обмена компетенциями, а также привлечение экспертов университета к решению задач, связанных с развитием цифровых решений Fesco.

Одним из направлений сотрудничества станет использование экспертизы ДВФУ в области безопасной разработки и проектирования систем искусственного интеллекта. В частности, стороны намерены объединить усилия для повышения уровня информационной безопасности ИИ-ассистента «Капитан», который Fesco разрабатывает для автоматизации повседневных задач сотрудников.

В рамках сотрудничества Fesco и ДВФУ также рассмотрят возможность реализации образовательных инициатив.

«Развитие собственных цифровых решений и внедрение искусственного интеллекта – важная часть повышения эффективности бизнеса Fesco. Сотрудничество с ДВФУ позволит объединить наши компетенции для дальнейшего развития информационных технологий, отвечающих высоким требованиям надежности и безопасности», – отметил Сергей Сидоров.

«Для нас особенно важно, что наше сотрудничество строится вокруг реальных технологических задач. Fesco уже давно внедряет искусственный интеллект в свои процессы, и наша задача – помочь сделать эти решения более надежными, безопасными и проверяемыми. Мы в ДВФУ развиваем подходы к доверенному ИИ и рассчитываем применить эту экспертизу в работе над "Капитаном", а затем расширить сотрудничество на другие задачи транспортной отрасли. Уверен, что именно на стыке университетской науки и реальных производственных процессов появляются наиболее сильные и востребованные решения», – сказал Григорий Алексанин.