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«Диасофт» перевел «XBRL Эксперт» (XBRL Engine) на Java 17 и актуализировал стек технологий

Компания «Диасофт» провела масштабное обновление программного продукта «XBRL Эксперт» (XBRL Engine). Основные изменения затронули технологический стек – осуществлен переход на Java 17, пересмотрены рекомендации к инфраструктурному ПО, расширен перечень поддерживаемых импортонезависимых операционных систем и СУБД. Это позволило повысить безопасность, производительность и готовность системы к долгосрочному развитию. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Решение об обновлении версии Java продиктовано следующими факторами.

Прекращение поддержки Java 8. Более старая версия уже не получает обновлений безопасности и исправлений ошибок, что создает значительные риски корпоративного использования продукта.

Стабильность и долгосрочная поддержка Java 17. Java 17 является LTS-релизом, который регулярно обновляется и будет поддерживаться в течение многих лет, что гарантирует надежность и совместимость с будущими версиями продукта.

Современные стандарты разработки. Переход на Java 17 соответствует актуальным стандартам разработки программных продуктов и упрощает дальнейшую интеграцию с новыми библиотеками и инструментами.

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
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Обновление принесло комплексные улучшения в работе «XBRL Эксперт» (XBRL Engine): устранены риски возникновения уязвимостей, присутствовавших в предыдущих версиях Java; обеспечена дополнительная защита от внешних угроз за счет обновления технологического стека и повышения минимальной рекомендуемой версии сервера приложений; повышена эффективность работы с памятью: Java 17 включает оптимизации внутренних библиотек, что ускоряет обработку больших массивов отчетных данных; продукт адаптирован для работы на более современном оборудовании и процессорах с обновленной архитектурой.

В рамках обновления были пересмотрены рекомендации к инфраструктуре развертывания системы. Особое внимание уделено использованию отечественного ПО: операционные системыAstra Linux, РЕД ОС, Альт Сервер и другие; серверы приложений – Digital Q.TomEE и другие российские сервера приложений; СУБД – расширена совместимость с Digital Q.DataBase и другими российскими системами управления базами данных.

«XBRL Эксперт» (XBRL Engine) – это программный продукт для автоматизации подготовки отчетности в форматах XBRL и XBRL-CSV в соответствии с любыми версиями таксономии Банка России. Продукт входит в состав решения Digital Q.Reporting и позволяет организациям оперативно адаптироваться к изменениям регуляторных требований – установка и подключение новых таксономий выполняются без доработок со стороны разработчика.

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