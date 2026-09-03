«Авито Реклама» и «Авито Работа»: россияне готовы потратить на обучение новым навыкам в среднем 22 тыс. рублей

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» провели исследование среди более чем 10 тыс. респондентов, чтобы узнать, как россияне получают новые профессиональные навыки, сколько готовы инвестировать в обучение и какие направления считают наиболее перспективными. Около половины работающих россиян (51%) проходили обучение для получения новых навыков за последние два года, а в среднем готовы потратить на обучение 22 199 руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Согласно результатам опроса, интерес к дополнительному профессиональному обучению сохраняется у значительной части работающих россиян. 27% проходили обучение несколько раз за последние два года, еще 24% — только однажды. При этом столько же респондентов (24%) пока не проходили обучение, но планируют это сделать.

Для получения новых навыков россияне используют разные форматы обучения. Наиболее популярным способом получения новых навыков стали онлайн-курсы — их выбрали 31% респондентов. Еще 26% проходят или планируют проходить корпоративное обучение от работодателя. Очные курсы и обучение в учебных центрах, а также бесплатные материалы в интернете используют по 19% опрошенных. Часть респондентов обучаются на вебинарах и онлайн-интенсивах, а также в вузах и учреждениях дополнительного образования (по 18% и 17% соответственно).

При выборе обучения россияне готовы рассматривать разные варианты стоимости. Почти четверть опрошенных (30%) готовы потратить на обучение до 10 000 руб., еще 15% — от 10 001 до 25 000 руб., а 11% — от 25 001 до 50 000 руб. При этом 8% готовы вложить более 50 000 руб. В среднем среди тех, кто готов тратить собственные средства на обучение, сумма составляет 22 199 руб.

В выборе направления обучения россияне скорее обращают внимание на умения, которые могут быть полезны в карьере. Чаще всего респонденты выбирали цифровые навыки (29%) — ИИ, аналитику и программирование. Финансовую грамотность хотели бы освоить 22% опрошенных, иностранные языки — 20%. Еще 15% интересуются дизайном и креативными профессиями.

Какие навыки вы бы хотели освоить?

«Обучение новым навыкам остается одним из основных способов расширить профессиональные возможности и оставаться востребованным на рынке труда. По данным квартального дайджеста «Авито Работы» по рынку труда, сегодня более 90% россиян в возрасте 30–44 лет уже имеют работу, поэтому работодателям все сложнее находить новые кадры и все важнее развивать потенциал уже работающих специалистов. В этом контексте готовность россиян инвестировать в обучение собственные средства говорит о том, что люди сами заинтересованы в развитии навыков, которые помогают им адаптироваться к изменениям на рынке и укреплять свои карьерные перспективы», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Онлайн-реклама влияет на выбор образовательных программ для заметной части россиян. Так, 14% опрошенных, которые проходили или планируют проходить обучение, называют рекламу одним из главных факторов выбора онлайн-курсов. Еще 30% учитывают рекламные предложения, но принимают окончательное решение по другим параметрам, а 30% обращают внимание на рекламу время от времени.

Среди источников информации об обучении новым навыкам 25% респондентов называют рекламу на площадках электронной коммерции. На рекомендации друзей и коллег ориентируются 22%, на рекламу на ТВ — 18% и столько же опрошенных опираются на рекламу в сервисах коротких вертикальных видео .

«Обучение новым навыкам становится для работающих россиян способом не только развиваться внутри своей профессии, но и расширять профессиональные возможности. При этом аудитория все чаще выбирает удобные цифровые форматы, которые позволяют совмещать обучение с работой и другими задачами. Для образовательных проектов это означает, что особенно важно быть заметными там, где потенциальная аудитория уже ищет решения для себя. Онлайн-реклама помогает привлечь внимание к программе, сформировать интерес и привести пользователя к выбору, оставляя ему возможность сравнить предложение с другими параметрами — содержанием курса, форматом, стоимостью и отзывами», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.