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Жителям и бизнесу Подмосковья стало проще оформлять перевод земельных участков из одной категории в другую

На региональном портале оптимизировали услугу по переводу земель из одной категории в другую. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы добавили новые умные сервисы в электронную форму услуги. Теперь заявителям больше не нужно самостоятельно заполнять адрес/местоположение земельного участка, а также категорию земель, к которой он относится. Все эти сведения появятся автоматически, на основании данных из ЕГРН, после ввода кадастрового номера. Кроме того, система подскажет, в каких случаях перевод в рамках услуги будет невозможен», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Услуга «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Московской области» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Земля» – «Оформление и регистрация». В ее рамках физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить перевод участков из категории «Земли с/х назначения» в категорию «Земли промышленности», из «Особо охраняемых территорий и объектов» – в «Земли промышленности» или «Земли с/х назначения», из категории «Земли запаса» – в «Земли промышленности» или «Земли с/х назначения».

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат поступит в личный кабинет заявителя.

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